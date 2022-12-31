Закоханий POSITIFF про свої нові стосунки: "Я її дуже кохаю і дуже нею пишаюся"

Музикант вдячний коханій за те, що вона з ним поруч у непрості моменти його життя.

Український репер Олексій Завгородній, відомий під псевдонімом POSITIFF, відверто розповів про свої стосунки.

Декілька місяців тому артист зізнався, що він не самотній і перебуває у стосунках з дівчиною, яка теж працює у сфері шоубізнесу. Втім, розсекречувати особу коханої виконавець не квапиться.

У YouTube-проєкті "Зірковий" Олексій більше розповів про свій новий роман, однак, як і раніше, не говорить, хто полонив його серце.

"В мене є дуже сильне кохання до однієї жінки. Я її дуже кохаю. І дійсно, стосунки, які у нас з нею зараз, під час війни, з кожним днем стають все міцнішими. Вона була зі мною кожен день під час війни. Ми бачимо багато пар, які розійшлися, бо війна, все ж таки, перевіряє людей на багато моментів. Я не здивувався, але чесно, я дуже пишаюся цією людиною і за те, що вона робить для мене і за те, що вона зі мною. Вона зараз зловила найскладніший для мене час, найбільш депресивний, найбільш нервовий, коли дійсно від мене відійшло дуже багато, коли я втратив дуже багато, до чого я дуже звик. За що я їй дуже вдячний", - відверто поділився POSITIFF.

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

Також Завгородній зазначив, що він у стосунках непростий, оскільки його творча натура у стосунках теж проявляється. Втім, обраниця музиканта має дуже спокійний характер:

"Я знаю точно, що я дуже непроста людина, дуже творча людина. Воно теж, звісно, виражається у стосунках. Я багато разів можу спалахнути серйозно. Але коли в тебе друга половинка настільки спокійна, як подушечка може приймати на себе всі ці емоції, і коли ти можеш з людиною ділитися, це дуже кльово", - сказав артист.

Ба більше, POSITIFF зізнався, що він вже готовий до створення родини.

"Я хочу сім'ю, я дійсно хочу сім'ю і до неї готовий і я дуже хочу, щоб все в мене вийшло, і я на цим працюю... Це буде скоро... І дитина буде вже!" – поділився планами на майбутнє Олексій.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Олексій Завгородній розлучився зі своєю дружиною, дизайнеркою Анною Андрійчук. Пара разом була 15 років, з них 8 – у шлюбі.

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