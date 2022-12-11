Закоханий Тарас Цимбалюк показав нові ніжні фото з таємничою білявкою

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Тарас Цимбалюк все частіше демонструє шанувальникам, що щасливий в особистому житті.

Артист більше не приховує, що його серце зайняте, проте ким саме, тримає у суворій таємниці. Вже місяць, як в Instagram Цимбалюка з'являються світлини з таємничою білявкою. От і цього разу Тарас в сторіз свого фотоблогу поділився кадрами, на яких позує з дамою серця.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Спочатку Цимбалюк показав, як минула їхня з коханою тепла зустріч після певної розлуки. Бо той кадр актор підписав: "Возз'єднання". На ньому дівчина артиста ніжно його обіймає за шию і цілує у щічку.

Другим фото, яким поділився Тарас у Instagram, став ліфтолук з гьорлфренд, на якому вона, до речі, теж ніжно його цілує.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Попри те, що зі свого особистого життя Цимбалюк робить велику таємницю, тим не менш пильні юзери розсекретили, що актор зустрічається з рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною. Вона так само в Instagram постить спільні фото з бойфрендом, проте його обличчя не показує. Та парочку видали однакові локації на кадрах і татуювання Тараса на руці.

Ймовірна дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

Нагадаємо, що до цих стосунків Тарас Цимбалюк чотири роки будував родину з візажисткою Тіною Антоненко. Влітку подружжя розійшлося. А вже восени артист закрутив новий роман.

Читайте також: