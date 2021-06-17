Закривавлений Потап зняв моторошний кліп з оголеною жінкою

Репер представив відео на трек "Экзорцизм".

Український репер та продюсер Потап випустив новий видовищний кліп на композицію "Экзорцизм" з нового альбому "Без рекламы".

Головний герой - творець, якого захопили пристрасті. До того, як відбувається доленосна зустріч з Коханням, його душа сповна мук і протиріч. Героїня - уособлення Кохання, вона відіграє вирішальну роль у долі Героя: виліковує його душевні рани, робить його кращим і сильнішим, утихомирює в ньому бісів і, подібно до обряду екзорцизму, виганяє з нього диявола.

"Сюжетна лінія кліпу повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато в чому віддався талановитому кінорежисеру Стасу Капралову: розповідав йому свою історію, а він наділяв її в художню форму, наповнюючи кінематографічними елементами. У нас вийшов мініфільм із елементами горору про чарівну і цілющу енергію кохання", - прокоментував Потап.

Руслан Масловський

Режисером кліпу став Станіслав Капралов - український кінорежисер, відомий на весь світ своїми роботами в жанрі трилер (його дебютний короткометражний фільм Sui Caedere отримав платинову нагороду на Г'юстонському кінофестивалі, а дебютний повнометражний американо-український фільм-трилер Let It Snow купив Голлівуд):

"Коли я почув пісню вперше, мені одразу прийшли кадри, рухи, образи ... Захотілося додати чогось "демонічного", елементи горору, зробити мініфільм. Я показав Потапу і отримав від нього відповідь: "Так, все так, саме так я відчував себе, коли писав цю пісню, тільки в образах і картинках. Моїм завданням було передати візуально всі смисли", - зауважив режисер.

Руслан Масловський

"Экзорцизм" - чуттєва робота, пронизана містикою. Ось декілька фактів на підтвердження:

- Потап написав цю пісню в п'ятницю, 13-го, і вважає її найулюбленішою і найчарівнішою в альбомі: "Так глибоко на цю тему я ще не говорив. Для мене це пісня-знахідка - в плані вокалу, аранжування і сенсу. Думаю, вона буде поворотною в моїй творчості і торкнеться багато душ і сердець".

- Головну героїню звуть Анастасія Король - перші літери імені та прізвища збігаються з ім'ям дружини Потапа Насті Каменських. Ось як він сам коментує це збіг: "Вона - Настя, а Потап і Настя - завжди хороше поєднання. Якщо ангел повинен мати якийсь вигляд, то він мав би вигляд Насті Король".

Руслан Масловський

Руслан Масловський

- Під час знімань дала про себе знати давня фобія Потапа: "Найбільше випробування для мене в кліпі - надіти лінзи чорного кольору. Я боюся, коли до ока щось підносять - це моя фобія". Тому ефект чорних очей робили на етапі постпродакшену

- Щоб передати особливу атмосферу роботи, основну частину кліпу знімали вночі і продовжили на світанку - на Київському морі. Через цю ж причину окремі кадри зняті на плівку.

Нагадаємо, що наприкінці травня невпізнанний Потап захопив тембром у новому ліричному треку. Артист представив другий трек "Кровь и Любовь" з нового альбому.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання