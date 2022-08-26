"Залізна людина" Роберт Дауні-молодший розлютив фанів, з'явившись у шкарпетках з написом "росія"

Голлівудський актор Роберт Дауні-молодший розчарував своїх прихильників по всьому світу, які активно підтримують Україну у повномасштабній війні з РФ.

Днями виконавець ролі Залізної людини у кіновсесвіті Marvel Роберт Дауні-молодший вирушив на відпочинок зі своєю родиною.

Актора побачили у Сен-Тропе, Франція під час сімейної відпустки разом з дружиною Сьюзен та їхнім 10-річним сином Екстоном Дауні. І все б нічого, якби на ногах Дауні-молодшого чітко не виднівся напис на шкарпетках "росія", та ще й російською мовою.

Foi aqui que pediram fotos?



Robert, Susan e Exton Downey em Saint-Tropez, na França, curtindo as férias em família. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022

Ці шкарпетки були створені російським дизайнером вуличного одягу Гошею Рубчинським у колаборації зі спортивним брендом одягу Adidas.

Чи то Дауні-молодший не стежить за ситуацією у світі, чи не знайшлося інших шкарпеток під рукою, чи таким чином висловив підтримку росії, втім, фанів артиста дуже обурив його зовнішній вигляд: "Ви підтримуєте росію? Що ви про це думаєте? Ви на боці Танатоса?", "Добре, що тоді переміг Капітан Америка", "шкарпетки "росія"? Серйозно? Ти жахливий, Роберте! Ти не Залізна людина - а людина-лайно, не Шерлок - Shitlock", "Гей, що за... Навіщо ви одягли ці шкарпетки?", "шкарпетки "росія"... Роберт підтримує фашистську Росію? Ганьба".

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