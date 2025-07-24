Залужний показав фото з дружиною-красунею та публічно звернувся до неї: "Хочу перепросити"

Валерій Залужний з дружиною / © Facebook Валерія Залужного

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний зворушливо привітав свою дружину Олену з днем народження, яке вона святкує 24 липня.

У Facebook дипломат опублікував колаж з романтичних спільних фото та написав дуже особисте й щире зізнання, сповнене глибоких почуттів і вдячності. У своєму дописі Залужний зазначив, що з кожним роком у цей день він усе частіше замислюється, чи виправдав очікування дружини та наскільки розуміє її почуття.

"Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі. Наскільки я був саме тим, ким ти мене уявляєш? І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш? Як усе це проживаєш? І якщо з першим я можу бути чесним, то з другим точно розумію, що все це саме через мене", — написав Залужний.

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Валерій Залужний з дружиною / © facebook.com/vzaluzhnyi

Він також подякував Олені за витримку, любов і вірність, зазначивши, що завдяки їй став тим, ким є: "Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу перепросити та пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір – присвятила своє життя мені. Завдяки тобі я став тим, ким є. Я став частиною тебе. Безмежно щасливий, що ти в мене є. З Днем народження, кохана".