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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
356
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1 хв

"Заміну собі маю": Сергій Танчинець замилував талантом 17-річної доньки від першого шлюбу

Фронтмен «Без Обмежень» показав рідкісні кадри з донькою та розчулився її музичним талантом.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Сергій Танчинець

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець показав, як співає його 17-річна донька Анастасія, та розчулив мережу її музичним талантом.

Артист поділився рідкісними сімейними кадрами в Instagram. На відео його донька сидить із гітарою в руках. Дівчина обрала для виконання композицію «Брехня» гурту «Бумбокс». Анастасія проникливо заспівала відомий хіт, продемонструвавши свій вокал. Батько не став приховувати захоплення її здібностями. Ба більше, він уже жартома заговорив про власну заміну на сцені.

«Заміну собі маю. Насте, ти велика молодець», — ніжно підписав ролик Сергій.

Донька Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

Донька Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

Відео швидко привернуло увагу підписників музиканта. У коментарях користувачі засипали Анастасію компліментами, відзначаючи її тембр голосу та щире виконання. Дехто навіть запропонував батькові й доньці записати спільну композицію.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Танчинець ніжно привітав дружину з першою річницею шлюбу і розсекретив справжню дату весілля.

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