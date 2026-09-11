Джим Керрі та Селена Гомес / © Associated Press

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Знаменитості перебувають під постійним прицілом папараці, а будь-який їхній крок розглядають до дрібних деталей.

Будь-які зміни не можуть пройти повз пильні очі прихильників. Чи інший колір волосся, чи не такі риси обличчя, чи щось не так із тілом, чи непритаманна поведінка — все це стає об’єктом обговорень. Однак поки одні просто коментують зміни, інші ж йдуть куди далі — будують теорії змов. Особливо конспірологам подобається досліджувати нібито підміну зірок.

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Редакція сайту ТСН.ua вирішила зібрати добірку про найгучніші теорії змови, деякі з яких настільки вкорінились, що складно розібрати, де брехня, а де правда. Пропонуємо дізнатися, наприклад, чому конспірологи вважають, що голлівудського актора Джима Керрі замінили клоном, а справжньої американської співачки Селени Гомес немає.

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Джим Керрі

Теорія змови розгорілась довкола американського актора Джима Керрі навесні 2026 року після церемонії вручення премії «Сезар». Річ у тім, що артист в останні роки веде доволі усамітнений спосіб життя. Тож, це була його рідкісна поява на публіці. Коли прихильники помітили свого кумира, то були здивовані змінами його зовнішності. Конспірологи почали порівнювати свіжі фото Джима Керрі з архівними і дійшли до висновку, що його замінили клоном.

Джим Керрі / © Associated Press

Доказом підміни нібито є те, що в актора, за словами прихильників теорій змов, змінились форма вух та мочок, лінія росту волосся, колір очей та міміка. Щоправда, це все можна пояснити освітленням та віковими змінами. Проте конспірологів вже було не спинити, вони дійшли до висновку, що актора підмінили, бо він критикував Голлівуд. Врешті, довелося втрутитися представникам артиста, які вийшли з заявою, що жодної підміни немає, а Джим Керрі — цілком справжній.

Джим Керрі / © Associated Press

Селена Гомес

Дісталося від конспірологів й американській співачці Селені Гомес. У Мережі шириться теорія змови, що справжньої артистки нібито вже немає. Селену Гомес, за словами конспірологів, замінили або лабораторним клоном, або двійником. У Мережі вже й знайшли такі собі докази цієї теорії. У Селени Гомес нібито змінився розріз очей, форма брів та загальна міміка обличчя. Окрім того, в артистки тембр голосу не той, що був раніше.

Селена Гомес / © Associated Press

Однак ці всі зміни можна пояснити. По-перше, на зовнішності відображується природне дорослішання. По-друге, 2014 року в артистки діагностували системний червоний вовчак. На тлі хвороби та прийому гормональних препаратів Селена Гомес страждає від набряків, які й впливають на змін рис обличчя та навіть голос.

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Селена Гомес / © Associated Press

Авріл Лавін

Одна з найвідоміших теорій змов стосується канадійської співачки Авріл Лавін. Коспірологи стверджують, що справжня артистка нібито померла, натомість під її ім’ям зараз живе двійниця Мелісса Ванделла. Згідно з теорією змови, Авріл Лавін не стало 2003 року. Артистка нібито не впоралась із раптовою славою, що на неї звалилась, а також її підкосила втрата дідуся, що вона «скоїла самогубство». Продюсери нібито не хотіла втрачати золоту жилу, що вдались до підміни.

Авріл Лавін / © Associated Press

Конспірологи навіть навели докази. Мовляв, в Авріл Лавін кардинально змінився стиль. Якщо ж раніше вона бунтаркою, то згодом віддала перевагу комерційному попу. Також у співачки нібито змінилась форма носа, щелепи, розріз очей, родимки та ластовиння. Ба більше, в Авріл Лавін, за словами конспірологів, не той голос, що був раніше, та почерк.

Однак сама виконавиця цю теорію змови називає дурною. Зміни в її зовнішності пояснюються дорослішанням. Що ж стосується стилю, то тренди моди не стоять на місці. Окрім того, артистка страждала від хвороби Лайма, через що на період лікування їй довелося зникнути з публічного простору. До речі, й сам автор теорії змови про підміну Авріл Лавін зробив заяву, що це все вигадка, а вдався він до такого, аби провести соціальний експеримент.

Авріл Лавін / © Associated Press

Каньє Вест

У Мережі все частіше розвивають теорію змови, що американського репера Каньє Веста «ліквідували» ілюмінати, бо він став «некерованим». У соцмережах навіть розганяють доказ, що нібито музикант колись видав: «Якщо я колись зникну, а потім повернуся і матиму інакший вигляд — знайте, це не я». Хоча насправді Каньє Вест такого не говорив.

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Каньє Вест / © Associated Press

Також реперу приписують кардинальні зміни у зовнішності — зміну форму черепа, лінію росту волосся. До того ж сам Каньє Вест останнім часом носить маски, що лише додає олії до вогню. Щоправда, зовнішні зміни пояснюються природнім старінням, пластичними операціями та стоматологічними процедурами.

Каньє Вест / © Associated Press

Конспірологи також наводять як доказ те, що в Каньє Веста кардинально змінились погляди, а його заяви відверто шокують. Однак відомо, що в репера діагностували біполярний розлад першого типу, що безпосередньо може впливати на його поведінку.

Емінем

Американському реперу Емінему теж дісталося від коспірологів. Прихильники теорії змови видали, що справжній виконавець помер від передозування, а його замінили клоном. Коспірологи як докази цьому наводять зміни зовнішності (форма щелепи, структура обличчя, загальний погляд), також інший голос Емінема та стиль читання репу. Підміна виконавця нібито сталась між 2006 роком та 2009-м, оскільки тоді він на тривалий час зник.

Емінем / © Associated Press

Проте зникнення Емінема пояснюється тим, що в той період він лікувався від залежностей, тому уникав публічності. Що ж стосується змін зовнішності, то це природне старіння. Річ у тім, що прихильники порівнюють фото виконавця, на яких він був ще зовсім молодим, та свіжі, де йому вже за 50 років. Голос із віком теж змінюється. Окрім того, регулярні тяжкі читки репу та роки зловживання накладають свій відбиток.

Емінем / © Associated Press

Брітні Спірс

Ще одна теорія змови про підміну стосується й американської співачки Брітні Спірс. У Мережі переконані, що справжня артистка або померла, або ж перебуває в ізоляції. Замість неї на публіці з’являється клон, а в соцмережах публікують контент із цифровим клоном. Доказом цього нібито є дивна та хаотична поведінка Брітні Спірс. Окрім того, на відео, які публікує виконавиця, під час швидких рухів її обличчя «пливе», а навколо очей з’являються цифрові розмиття.

Брітні Спірс / © Associated Press

Однак сама Брітні Спірс цю теорію спростовувала. Що стосується поведінки співачки, то тут присутній психологічний аспект. Експерти стверджують, що виконавиця може страждати від наслідків психологічної травми, а також тривалого прийому медичних препаратів. А от щодо відео, то це просто фільтри, які використовує знаменитість. Вони можуть працювати неточно і створювати «розмиття».

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Бейонсе

І куди ж без американської співачки Бейонсе, якщо йдеться про теорії змови, так би мовити «she khows». Здебільшого артистці приписують причетність до таємної спільноти ілюмінатів, але це вже зовсім інша історія. Підміну їй теж приписують. Конспірологи стверджують, що справжня Бейонсе нібито загинула, а замість неї створили клона зі стовбурових клітин артистки.

Бейонсе / © Associated Press

Прихильники теорій змов навіть наводять докази, мовляв, риси обличчя не такі, та й лінія росту волосся змінюється. Однак це все пояснюється макіяжем та перуками, які полюбляє носити виконавиця.

Бейонсе / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про українських зірок у молодості. Пропонуємо подивитися, який вигляд мали співачка Софія Ротару, артист Андрій Данилко та інші на початку кар’єри.

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