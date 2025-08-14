Замість Леонардо Ді Капріо в "Титаніку" мав грати інший актор: через яку фразу він втратив роль

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Реклама

В оскароносному фільмі режисера Джеймса Кемерона «Титанік», замість Леонардо Ді Капріо, мав зіграти головну чоловічу роль інший актор.

Як пише Vanity Fair, продюсер Джон Ландау, який працював над більшістю художніх фільмів режисера Джеймса Кемерона, пояснив, що у свій час Меттью МакКонагі був одним з головних претендентів на роль Джека Доусона, якого врешті-решт зіграв Леонардо Ді Капріо. Актор навіть проходив проби з Кейт Вінслет, де відтворював одну зі сцен культового фільму. Проте його техаський акцент зіграв важливу роль у цьому.

Після прослуховування з акторкою-напарницею, режисер попросив його зіграти сцену трохи інакше, однак МакКонагі відмовився, промовивши доленосні слова: «Ні. Це було досить добре. Дякую».

Реклама

Меттью МакКонагі / © Associated Press

Чотири року тому актор розповідав, що був впевнений, що ця роль буде його, але через хвилювання він не впорався. Він також відповів на багаторічні закиди про те, що сам відмовився від цього проєкту.

«Я запитав Кемерона про це, бо плітки, які я чув і бачив протягом багатьох років, полягали в тому, що я отримав роль у „Титаніку“, але відмовився від неї. — сказав МакКонагі. — Це неправда. Мені не пропонували цю роль».

Нагадаємо, в культовому фільмі «Диявол носить Prada» вийде друга частина. Вже вийшов перший тизер.