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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

Замість весілля доньки — спортзал: батько Емми Робертс проігнорував свято й спантеличив заявою

До вівтаря наречену вела зовсім інша людина.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Емма та Ерік Робертси

Емма та Ерік Робертси / © Associated Press

Американська акторка Емма Робертс зіграла розкішне весілля з Коді Джоном, але її батько Ерік Робертс повністю проігнорував усю церемонію.

Так, закохані влаштували приватну церемонію в родинному маєтку нареченого в Айдахо, США. За інформацією Page Six, святкування відвідали чимало відомих гостей, серед яких Демі Мур, Сара Полсон, Крістен Стюарт, Біллі Лурд, Ешлі Бенсон і тітка нареченої Джулія Робертс із чоловіком.

Попри зірковий список запрошених, одна деталь не залишилася непоміченою — на весіллі не було батька Емми, актора Еріка Робертса. Його місце під час найемоційнішого моменту церемонії зайняв п’ятирічний син акторки Роудс. Саме він і супроводив зіркову маму до вівтаря.

Поки в Айдахо тривало святкування, 70-річного Еріка Робертса папараці сфотографували зовсім в іншому місці — у спортзалі в Лос-Анджелесі. Згодом актор публічно прокоментував свою відсутність, чим викликав ще більше запитань.

«Я люблю свою доньку, завжди любив і буду любити. Чудово, що вона святкує так, як хоче, і з тими, з ким хоче», — заявив Робертс.

Ерік Робертс / © Associated Press

Ерік Робертс / © Associated Press

Причину, через яку не приїхав на весілля, він так і не назвав. Однак ця ситуація знову привернула увагу до непростої історії їхніх взаємин. Сам Ерік вже давно не приховує, що в молодості припускався помилок у вихованні доньки й не був для неї тією опорою, якої вона потребувала. Актор відкрито визнавав свою відповідальність за це.

До слова, ще кілька місяців тому Робертс запевняв, що між ним і Еммою немає конфлікту. Втім, його відсутність на одному з найважливіших днів у житті доньки лише посилила інтерес до їхніх стосунків, але дотепер зберігає інтригу.

Нагадаємо, нещодавно донька актора Тома Круза на тлі багаторічної ворожнечі порвала будь-які зв’язки з ним. 20-річна Сурі змінила його прізвище й постала з новим.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
198
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