Заміжня Тоня Матвієнко вперше відреагувала на чутки про роман на стороні з відомим співаком

Співачка Тоня Матвієнко вперше відреагувала на чутки, що вона нібито має роман на стороні з відомим співаком Романом Скорпіоном.

Так, такі плітки час від часу з'являються в Мережі, особливо після їхнього дуетного треку "Я нікому тебе не віддам". Нещодавно ж чутки знову виникли, коли Матвієнко заскочили разом зі Скорпіоном на концерті. До слова, з артисткою була й її донечка Ніна. Тривалий час виконавиця утримувалася від коментарів. Однак у "Сніданку з 1+1" Матвієнко запевнила, що це все просто плітки. Це був концерт, де вони разом співали, і не більше. Якщо ж хтось помітив, як вони обіймалися, то артистка говорить, що завжди це робить при зустрічі.

Тоня Матвієнко та Роман Скорпіон

"Це був концерт, де ми разом співали. Я просто була з Ніною, і ми приїхали на концерт в одній машині. І все. Мені здається, я всіх обіймаю, коли зустрічаю", - запевнила виконавиця.

Тоня Матвієнко додала, що за час своєї кар'єри звикла до чуток, які вирують довкола її життя. Утім, співачку вони не ображають. Артистка переконана, якщо про неї говорить, то значить вона чогось таки варта.

"Тринадцять років – нічого нового. Була худіша, повніша, можуть звернути увагу на волосся, одяг, ще щось. Воно дуже передбачувано, я вже їх вивчила. Добре, що пишуть, значить ще чогось варта, і ви знаєте про мене – Тоню Матвієнко", - додала зірка.

Тоня Матвієнко та Роман Скорпіон

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показала рідних братів. Вони зустрілися, аби вшанувати пам'ять мами Ніни Матвієнко, яка померла 8 жовтня 2023 року.

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