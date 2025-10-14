ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
2 хв

Заміжня українська акторка здивувала, як обирає собі коханців і як припиняє з ними стосунки

Знаменитість перебуває з чоловіком у вільних стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вікторія Маремуха

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Українська акторка, блогерка та модель Вікторія Маремуха зізналась, як обирає собі коханців та як потім розриває з ними стосунки.

Знаменитість перебуває в шлюбі з чоловіком-французом Луї. Однак пара домовилась про вільні стосунки, тож кожен із них може мати романи на стороні. Вікторія Маремуха не стримує себе в цьому. Блогерка на YouTube-каналі "Okay Eva" зізнається, що в неї було небагато коханців, але всі вони були цікавими. Для акторки важливо мати з чоловіками спільні інтереси. Також знаменитість звертає увагу на зовнішній вигляд потенційного коханця, почуття гумору, його турботливість. Якщо артистка відчує до чоловіка потяг, то їхнє спілкування може перерости в щось більше.

"Я інтуїтивно дуже класно відчуваю свою людину і відчуваю, який у мене буде секс із нею. Людина має мати почуття гумору, це має бути турботлива людина. Мені взагалі байдуже, чим займається людина, є в неї гроші, чи немає, якщо мені з нею прикольно, весело і класно. Візуально привабливим має бути. Я коханців обираю головою, а не емоціями. Мене має чимось чіпляти людина. У мене не так багато було коханців, але кожен із них був чимось цікавий", - говорить Маремуха.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Блогерка разом із Луї домовилась, що романи на стороні можуть тривати не більше, ніж три місяці. Знаменитість може й раніше припинити стосунки з коханцем, коли розуміє, що чоловік закохується. Вікторія Маремуха говорить, що не хоче нікому зробити боляче.

"Я на початку ставлю кордони. Коли він приходить на побачення з квітами і в нього "цуценячі очі", я розумію, що час припиняти, бо людина почала закохуватись. Коли людина починає мені писати щодня, я розумію, що людина закохалась. Я йду на зустріч із людиною і починаю говорити, що треба припиняти", - зізналась блогерка.

Нагадаємо, раніше Вікторія Маремуха розповіла про зраду чоловіка з її подругою. Знаменитість також поділилась, як про це дізналась.

Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie