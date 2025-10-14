Заміжня українська акторка здивувала, як обирає собі коханців і як припиняє з ними стосунки

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Українська акторка, блогерка та модель Вікторія Маремуха зізналась, як обирає собі коханців та як потім розриває з ними стосунки.

Знаменитість перебуває в шлюбі з чоловіком-французом Луї. Однак пара домовилась про вільні стосунки, тож кожен із них може мати романи на стороні. Вікторія Маремуха не стримує себе в цьому. Блогерка на YouTube-каналі "Okay Eva" зізнається, що в неї було небагато коханців, але всі вони були цікавими. Для акторки важливо мати з чоловіками спільні інтереси. Також знаменитість звертає увагу на зовнішній вигляд потенційного коханця, почуття гумору, його турботливість. Якщо артистка відчує до чоловіка потяг, то їхнє спілкування може перерости в щось більше.

"Я інтуїтивно дуже класно відчуваю свою людину і відчуваю, який у мене буде секс із нею. Людина має мати почуття гумору, це має бути турботлива людина. Мені взагалі байдуже, чим займається людина, є в неї гроші, чи немає, якщо мені з нею прикольно, весело і класно. Візуально привабливим має бути. Я коханців обираю головою, а не емоціями. Мене має чимось чіпляти людина. У мене не так багато було коханців, але кожен із них був чимось цікавий", - говорить Маремуха.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Блогерка разом із Луї домовилась, що романи на стороні можуть тривати не більше, ніж три місяці. Знаменитість може й раніше припинити стосунки з коханцем, коли розуміє, що чоловік закохується. Вікторія Маремуха говорить, що не хоче нікому зробити боляче.

"Я на початку ставлю кордони. Коли він приходить на побачення з квітами і в нього "цуценячі очі", я розумію, що час припиняти, бо людина почала закохуватись. Коли людина починає мені писати щодня, я розумію, що людина закохалась. Я йду на зустріч із людиною і починаю говорити, що треба припиняти", - зізналась блогерка.

