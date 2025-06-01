Заміжню Настю Каменських неочікувано покликав на побачення відомий співак

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Українську співачку Настю Каменських неочікувано покликав на побачення артист Ostrovskyi, справжнє ім'я якого Віталій Островський.

Зокрема, він зізнався заміжній виконавиці у симпатії. Щоправда, зробив це Ostrovskyi на спір. Артист став новим героєм шоу NABARI. Одним із завдань, які потрібно було виконати співакові, це зізнатися Насті Каменській у симпатії та покликати на побачення, де кожен платить сам за себе. Врешті, Ostrovskyi написав виконавиці наступне: "Настю, маю зізнатись, ти мені дуже подобаєшся. Пропоную сходити разом на вечерю. Але рахунок 50 на 50".

Ostrovskyi / © скриншот з відео

Артистка йому відповіла. Співачка віджартувалася, написавши: "Ти хто і де Віталік?".

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Зазначимо, торік влітку в Насті Каменських та Ostrovskyi вийшов дуетний трек "Гріхи". Виконавець поділився, що їхні співпраця склалася чудово, а після цього вони почали доволі часто спілкуватися та навіть потоваришували: "У нас склався творчий зв'язок, все дружно. Ми дуже класно почали спілкуватися".

Настя Каменських та Ostrovskyi у кліпі на пісню "Гріхи" / © Пресслужба NK

Нагадаємо, наразі Настя Каменських перебуває в шлюбі з репером Потапом. Нещодавно виконавиця хизувалася подарунком від чоловіка з нагоди важливої дати в їхньому сімейному житті.