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- Гламур
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Заміжню Настю Каменських неочікувано покликав на побачення відомий співак
Виконавиця вже відповіла Ostrovskyi на запрошення.
Українську співачку Настю Каменських неочікувано покликав на побачення артист Ostrovskyi, справжнє ім'я якого Віталій Островський.
Зокрема, він зізнався заміжній виконавиці у симпатії. Щоправда, зробив це Ostrovskyi на спір. Артист став новим героєм шоу NABARI. Одним із завдань, які потрібно було виконати співакові, це зізнатися Насті Каменській у симпатії та покликати на побачення, де кожен платить сам за себе. Врешті, Ostrovskyi написав виконавиці наступне: "Настю, маю зізнатись, ти мені дуже подобаєшся. Пропоную сходити разом на вечерю. Але рахунок 50 на 50".
Артистка йому відповіла. Співачка віджартувалася, написавши: "Ти хто і де Віталік?".
Зазначимо, торік влітку в Насті Каменських та Ostrovskyi вийшов дуетний трек "Гріхи". Виконавець поділився, що їхні співпраця склалася чудово, а після цього вони почали доволі часто спілкуватися та навіть потоваришували: "У нас склався творчий зв'язок, все дружно. Ми дуже класно почали спілкуватися".
Нагадаємо, наразі Настя Каменських перебуває в шлюбі з репером Потапом. Нещодавно виконавиця хизувалася подарунком від чоловіка з нагоди важливої дати в їхньому сімейному житті.