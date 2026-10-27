Жан Беленюк розкрив справжню мету поїздки до Африки та розповів про рідних там

Жан Беленюк

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Український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк розповів про поїздку до Африки, де зустрівся з рідними, зокрема 82-річною бабусею, та пояснив мету візиту до Руанди.

Беленюк побував у країні не лише з особистих причин. Поїздка мала й дипломатичне значення. Українська делегація вирушила туди для налагодження співпраці. Адже Україна тривалий час приділяла недостатньо уваги африканському континенту. Тим часом Росія активно просувала там власні інтереси. Під час візиту спортсменові також вдалося провести час із близькими, яких він нечасто бачить.

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«Ми туди їхали безпосередньо, щоб у нас була робота. У нас там, в Руанді, відкрилося посольство два роки тому, і це був перший такий візит двосторонній. Росія дуже активно навіть після колапсу Радянського Союзу продовжила бути присутньою на африканському континенті. Продовжила працювати там та просувати свої інтереси. А Україна, на жаль, трошки упустила цю можливість», — пояснив Жан у шоу «Ранок у великому місті».

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Жан Беленюк / © скриншот

Окрім робочих зустрічей, візит подарував Беленюку можливість побачитися з родиною. Для цього близькі зібралися в одному з місцевих закладів. Спортсмен зауважив, що культура обслуговування в Африці дещо відрізняється від звичної українцям, утім, це не завадило їм приємно провести час разом.

«Ми просто зустрілися в одному з кафе-ресторанів. Там, в Африці, це трохи інша сфера обслуговування. Проте головне — це гарна атмосфера, головне, що я побачив свою сестру, свою бабусю, їй 82 роки, я побачив своїх дядьків і провів з ними вечір», — поділився спортсмен.

Жан Беленюк з бабусею / © instagram.com/zhanbeleniuk/

Жан Беленюк з сестрою / © instagram.com/zhanbeleniuk/

Жан Беленюк з родиною / © instagram.com/zhanbeleniuk/

Поїздка до Руанди стала для Беленюка нагодою поєднати державні справи з особистою зустріччю з рідними. Особливо цінним для нього стало спілкування з бабусею, якій уже виповнилося 82 роки.

Нагадаємо, нещодавно переможець «Шансу» Павло Табаков розкрив справжню причину переїзду до Польщі та згадав про важкий період.

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