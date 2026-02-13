ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Жан Беленюк розповів, як до кінця зими залишився без опалення у квартирі: "Вдома п'ять градусів"

У будинку нардепа виникла аварійна ситуація.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Жан Беленюк

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Олімпійський чемпіон, триразовий медаліст Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі, а нині нардеп Жан Беленюк розповів, як до зими залишився без опалення.

У будинку колишнього спортсмена, що розташований у Печерському районі столиці, виникла аварійна ситуація. Зокрема, почали лопатися батареї. Опалення вимкнули, а повноцінний ремонт можливий лише після кінця сезону. Про це Жан Беленюк розповів на проєкті "Наодинці з Гламуром".

"У мене вдома п'ять градусів. У мене замерзла система опалення. Сказали, що до кінця зими, до кінця цього сезону, вже не буде. Деякі батареї зрізали. Є аварійна ситуація, опалення вимкнули. У мене будинок старий, неідеальна система опалення, вона не придатна в цьому сезоні до оновлення", - говорить нардеп Анні Севастьяновій.

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Жан Беленюк також поділився, що у квартирі наразі неабияк холодно, тож там доволі тяжко перебувати. Наразі колишній спортсмен виїхав за місто. Жан Беленюк живе разом із мамою в приватному будинку.

"Я переїхав. У мене мама живе за містом у приватному будинку. Там краща ситуація. Зараз переїхав за місто до неї. У своїй квартирі неможна виживати. Ну, можна, але дуже складно", - зізнався нардеп.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Файли Поплавського, як цілується ДАНТЕС та 20-річний СЕКРЕТ Могилевської! Топ ГУЧНИХ новин

Нагадаємо, ця зима видалась тяжкою для українців. У багатьох вдома немає опалення, а також складнощів додають і тривалі відключення світла. Нещодавно актор Андрій Ісаєнко показав дієвий саморобний прилад, що допомагає без електрики обігріти будинок.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie