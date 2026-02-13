Жан Беленюк розповів, як до кінця зими залишився без опалення у квартирі: "Вдома п'ять градусів"

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Олімпійський чемпіон, триразовий медаліст Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі, а нині нардеп Жан Беленюк розповів, як до зими залишився без опалення.

У будинку колишнього спортсмена, що розташований у Печерському районі столиці, виникла аварійна ситуація. Зокрема, почали лопатися батареї. Опалення вимкнули, а повноцінний ремонт можливий лише після кінця сезону. Про це Жан Беленюк розповів на проєкті "Наодинці з Гламуром".

"У мене вдома п'ять градусів. У мене замерзла система опалення. Сказали, що до кінця зими, до кінця цього сезону, вже не буде. Деякі батареї зрізали. Є аварійна ситуація, опалення вимкнули. У мене будинок старий, неідеальна система опалення, вона не придатна в цьому сезоні до оновлення", - говорить нардеп Анні Севастьяновій.

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Жан Беленюк також поділився, що у квартирі наразі неабияк холодно, тож там доволі тяжко перебувати. Наразі колишній спортсмен виїхав за місто. Жан Беленюк живе разом із мамою в приватному будинку.

"Я переїхав. У мене мама живе за містом у приватному будинку. Там краща ситуація. Зараз переїхав за місто до неї. У своїй квартирі неможна виживати. Ну, можна, але дуже складно", - зізнався нардеп.

Нагадаємо, ця зима видалась тяжкою для українців. У багатьох вдома немає опалення, а також складнощів додають і тривалі відключення світла. Нещодавно актор Андрій Ісаєнко показав дієвий саморобний прилад, що допомагає без електрики обігріти будинок.