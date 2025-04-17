Жан-Клод Ван Дамм, який під час війни приїжджав до України, зганьбився зізнанням у любові до Путіна та Росії

Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

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Американський актор Жан-Клод Ван Дамм, який у грудні 2022 року приїжджав до Ужгорода та вигукував "Слава Україні!", зганьбився зізнанням у любові до путіна та країни-агресорки Росії.

Зокрема, зірка Голлівуду записав звернення до кремлівського диктатора. На відео, яке активно поширили російські пропагандисти, актор висловлює своє бажання приїхати до Росії, мовляв, він це зробив би із задоволенням. Прибути до країни-агресорки Ван Дамм зібрався як "посол миру", щоб це не значило. Щоправда, актор заприсягся не говорити нічого ані про політику і, очевидно, про війну в Україні. Мовляв, він би волів зустрітися з кремлівським диктатором та поспілкуватися про спорт, щастя та мир. Наостанок Ван Дамм заявив, що любить путіна та "надсилає великий поцілунок" Росії.

"Привіт, пане Володимире Путін. Це Жан-Клод Ван Дамм. Ми хочемо приїхати до Росії. Ми спробуємо зробити це так, як ви хочете, бути послом миру. Я б із задоволенням. Для мене буде великою честю мати це звання. Ми скоро будемо в Росії, якщо ви хочете цього. Давайте зробимо це – посол миру! Поговоримо! Жодної політики! Тільки мир, спорт та щастя. Ми тебе любимо! Дуже дякую, великий поцілунок Росії й великий поцілунок Путіну та його родині", - говорить актор на відео.

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Що цікаво, на ролику з актором засвітився екснардеп-втікач Олександр Онищенко, який наприкінці 2020 року отримав російське громадянство. Наразі він перебуває в Дубаї, звідки ділиться фото, на яких також був і голлівудський актор.

Зазначимо, й раніше було відомо, що Жан-Клод Ван Дамм тісно товаришує з кремлівським диктатором та перебуває у гарних стосунках зі скандальним главою Чечні Рамзаном Кадировим. Утім, з початком повномасштабної війни в Україні актор не коментував їхні взаємини.

Володимир Путін та Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Жана-Клода Ван Дамма звинуватили в причетності до секс-торгівлі людьми. Зірка Голлівуду вже прокоментував серйозні звинувачення на його адресу.