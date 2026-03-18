Жан-Клод Ван Дамм заговорив про "дружбу" з Путіним і нарвався на хвилю критики

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм, який раніше підтримував Україну, опинився в центрі скандалу після заяви про «дружбу» з Путіним.

Нещодавно актор з’явився на відкритті власної художньої виставки у Гонконзі. Там він поспілкувався з виданням South China Morning Post та несподівано згадав російського президента. Його слова викликали здивування, адже раніше Ван Дамм публічно підтримував Україну. Зокрема, 2022 року він приїздив до нашої країни та демонстрував солідарність із українцями. Тепер же риторика актора має доволі неоднозначніший вигляд.

Ван Дамм процитував «доброго друга» — президента Росії Володимира Путіна, який, за словами актора, пояснив його міжнародну славу тим, що «дії говорять голосніше за слова». За словами актора, ця цитата пролунала «ще до початку війни в Україні та виникнення конфлікту між Америкою, Росією і Китаєм».

Реклама

Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

Водночас це не перший випадок, коли актор демонструє прихильність до Кремля. Раніше він записував відеозвернення разом із екснардепом-втікачем Олександром Онищенком. У ролику Ван Дамм звертався безпосередньо до Путіна та навіть висловлював бажання приїхати до Росії. Він також згадував їхню зустріч у Сочі під час спортивного заходу, описуючи її у доволі дружньому тоні.

Ці заяви різко контрастують із попередніми публічними жестами актора. Вони викликали хвилю обговорень у Мережі та поставили під сумнів послідовність його позиції. Адже з початком повномасштабного вторгнення Ван Дамм відвідував Україну та підтримував український народ.

Нагадаємо, нещодавно автор хіта “You're beautiful” розлютив появою в шапці з гербом РФ. Українські зірки поставили Джеймса Бланта на місце.