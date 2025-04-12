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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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87
Час на прочитання
2 хв

Жан-Клода Ван Дамм відреагував на звинувачення в причетності до секс-торгівлі людьми

У команді артиста прокоментували серйозні звинувачення на його адресу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Американський актор Жан-Клод Ван Дамм відреагував на звинувачення в причетності до секс-торгівлі людьми.

Ім’я зірки Голлівуду фігурує в серйозній справі, розслідування якої триває в Румунії. Актор нібито 10 років тому скористався сексуальними послугами п’ятьох румунських жінок, які були жертвами секс-торгівлі. Ба більше, одна з потерпілих стверджує, що Ван Дамм “знав про їхній вразливий стан”.

Скандальні новини поширилися на початку квітня. Тривалий час актор утримувався від коментарів, однак перервав мовчання. Агент Ван Дамма у розмові з виданням People спростовує всі звинувачення та називає їх “абсурдними” та “необґрунтованими”. Він заявляє, що зірка Голлівуду жодним чином не причетний до секс-торгівлі людьми і всі подібні заяви не відповідають дійсності.

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

“Нам стало відомо про статті, які стверджують про ймовірний роман у Каннах за участю пана Жана-Клода Ван Дамма. Повідомлені факти водночас є гротескними та неіснуючими. Містер Ван Дамм не бажає коментувати або додавати масла до вогню до цих пліток, які настільки ж абсурдні, як і необґрунтовані”, — коментує агент актора.

Нагадаємо, на початку квітня Жана-Клода Ван Дамма звинуватили в причетності до секс-торгівлі. Ба більше, стверджувалося, що проти зірки Голлівуду порушили кримінальну справу. А все це через інцидент, який стався 10 років тому в Каннах. Ван Дамм нібито скористався сексуальними послугами п’ятьох румунських жінок, серед яких були й неповнолітні, які були жертвами секс-торгівлі. Зазначалося, що актор знав про це. Наразі в Румунії займаються розслідуванням справи щодо можливої причетності артиста до злочину.

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