Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

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Американського актора Жана-Клода Ван Дамма звинуватили в причетності до секс-торгівлі неповнолітніми.

Кримінальну справу проти зірки Голлівуду порушили в Румунії, розслідуванням якої займається підрозділ прокуратури з боротьби з організованою злочинністю (DIICOT). Жана-Клода Ван Дамма звинуватили в отриманні сексуальних послуг від румунських жінок, які стали жертвами торгівлі людьми, передає HotNews.

Одна з потерпілих розповіла, що інцидент нібито трапився 10 років тому в Каннах. Жінки на той момент були неповнолітніми. Прокуратура наразі займається розслідуванням справи щодо можливої причетності актора. Сам Жан-Клод Ван Дамм не коментував звинувачення проти нього.

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Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

За даними ЗМІ, вербуванням займалася організація, що прикривалася модельним агенством. Дівчат, серед яких були й неповнолітні, під психологічним тиском та маніпуляціями нібито змушували надавати сексуальні послуги “високопрофільним” клієнтами. Наразі прокуратура займається розслідуванням справи.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся гучний секс-скандал. Викладача університету ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса та директора і художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса низка студенток звинуватили в домаганнях. У ході розслідування його відсторонили від роботи. Утім, нещодавно Білоус знову почав виконувати свої робочі обов’язки в Молодому театрі. У КМДА пояснили чому.