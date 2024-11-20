Заочно засудили і відібрали квартиру в Одесі: путініст Машков поплатився за підтримку війни

Скандального артиста заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

Російський актор Володимир Машков, який палко підтримує загарбницьку політику путіна та повномасштабну війну в Україні, поплатився за свою позицію.

Зокрема, співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури провели розслідування діяльності скандального артиста, результати якого передали до суду. На підставі зібраних слідчими доказів, суддя визнав Машкова винним у порушенні двох статей Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність та пропаганда війни.

СБУ повідомляє, що скандального актора заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Окрім того, у нього конфіскували квартиру в елітному районі Одеси.

Володимир Машков

Володимир Машков наразі перебуває на території РФ. Однак слідчі вживають комплексних заходів, аби притягнути скандального артиста до відповідальності.

Зазначимо, Володимир Машков є палким прихильником політики путіна. Він підтримує війну в Україні, захоплення українських територій та злочини окупантів. Артист неодноразово брав участь у проросійських акціях та активно поширює пропаганду.

Нагадаємо, нещодавно актор Богдан Бенюк розповів, як працював на одному знімальному майданчику з Машковим. Артист пригадав, яка тоді позиція щодо України була в скандального росіянина.

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