Запальні Mgzavrebi дадуть великі сольні концерти в Україні на честь 15-річчя гурту

Колектив виступить у Києві 4 березня.

Минуло п'ятнадцять років з того моменту, як компанія друзів зібрала групу під назвою Mgzavrebi. За цей час колектив випустив 7 альбомів та отримав багатотисячну аудиторію. Майбутній концерт – справжній подарунок як для глядачів, так і для самих музикантів.

"Нашому гурту – 15 років. Сказати, що ці роки швидко та непомітно пробігли – нічого не сказати. Фраза звучить, напевно, дуже тривіально, але в нашому випадку це саме так. Начебто вчора, 11 вересня 2006 року, ми дали перший концерт у маленькому літературному кафе, яке мало назву "Пауло Коельо". Цей концерт змусили зробити моя сестра Ніні та моя мама, і якби не вони, напевно, нічого б і не було. Пам'ятаю, як я хвилювався. Тоді ми були ще втрьох на сцені, і це був перший концерт, коли я вийшов на сцену і сказав: "Привіт, ми гурт Mgzavrebi", - розповів лідер гурту Гігі Дедаламазішвілі.

Фронтмен колективу висловив бажання, аби на українських концертах зібралися всі їхні друзі,які протягом 15 років ходили на їхні виступи:

"Ми хотіли б, щоб день народження Mgzavrebi ми святкували не одні. У нашому випадку, 15 років – це важлива дата. Я взагалі люблю великі дні народження, коли є привід зібратися з друзями та згадати історії, які нас пов'язують. Було б чудово, якби на цьому концерті Mgzavrebi зібралися всі наші друзі, які протягом усіх цих років ходили на наші концерти, слухали нашу музику, писали нам дуже приємні слова, говорили їх при живому спілкуванні. Ми всі разом згадали б, що сталося за ці 15 років, подякували один одному та відсвяткували день народження у всій красі! Ще, звичайно, ми матимемо маленькі сюрпризи, як музичні, так і не музичні. Але про них краще дізнатись безпосередньо на концерті. Про них я поки нічого не говоритиму. Сюрприз є сюрприз!" – додав Дедаламазішвілі.

Дати виступів:

4 березня 2022р. у клубі Bel`etage, Київ

5 березня 2022р. у концерт-холі Сади Перемоги, Одеса

7 березня 2022р. у Victory Concert Hall, Харків

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