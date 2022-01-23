Запальний скрипаль-віртуоз та нові тренери: яким був перший випуск "Голосу країни-12"

Зіркові тренери вже обрали перших учасників до своїх команд.

Цієї неділі на "1+1" відбувся перший ефір 12-го сезону вокального проєкту "Голос країни", гасло якого "Так звучить твоя країна".

Відкрив перший ефір виступ зіркових наставників. Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук, Потап та Оля Полякова розчулили, заспівавши на одній сцені хіт гурту "Скрябін" – "Старі фотографії". Під час виступу на екрані були їхні дитячі фото.

Також зіркові тренери зізналися, кого хочуть до своєї команди. Так, Полякова поділилася, що чекає на народних героїв, а DOROFEEVA шукає сміливих та щирих людей, які змінять світ та музику на краще. Зі свого боку, Потап у пошуку вокалістів, з якими зможе й надалі співпрацювати. А Вакарчук сподівається, що цього сезону буде багато гарної музики.

У перший день сліпих прослуховувань за місце у проєкті боролися 11 співаків з народу.

Так, першим заспівав перед глядачами та тренерами Євген Бічасний. 26-річний мешканець міста Херсон виконав хіт гурту Bee Gees - Stayin' Alive. Женя здивував тренерів, майстерно відтворивши голос соліста колективу та потрапив до команди DOROFEEVA.

Наступною вийшла на сцену вокалістка Олена Чукаленко з Києва. Дівчина приголомшила не лише голосом, виконавши хіт Кароль і Саніної "Вільна", а й своїм даром. Як виявилося, учасниця – ромської національності. Дівчина поворожила на майбутнє зірковим тренерам. Так, за її словами, на Полякову чекає світовий хіт, на Дорофєєву – зміни на краще, а на Потапа – народження малюка. Олена розвернула усі крісла та продовжує участь у проєкті в команді Олі Полякової.

Серед учасників першого випуску був також Михайло Ніколаєнко. 21-річний мешканець Дніпра викладає у філармонії та вчить вокалу дітей віком від трьох до десяти років. Хлопець прийшов на шоу, аби набратися нового досвіду та поділитися ним зі своїми учнями. Михайло заспівав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Дівчина з іншого життя". Втім, на жаль, йому не вдалося розвернути жодне крісло. Попри це, учасник все ж потрапив до наступного етапу. Так, цього року вперше в історії шоу є п'ята команда "Другий шанс". Народним тренером став меценат Андрій Мацола та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Саме ця команда дає шанс продовжити участь у проєкті та позмагатися за перемогу учасникам, до яких не розвернулися тренери на головній сцені, або тим учасникам, які припинять боротьбу у наступних етапах шоу. Заріцька та Мацола оцінили спів Михайла та вирішили дати йому другий шанс.

Четвертою вийшла на сцену "Голосу" кримська татарка Аліє Хаджабадінова. Дівчина, яка розпочала кар'єру співачки на півострові, вимушено через окупацію Криму переїхала до Києва. У шоу виконавиця заспівала народну пісню, приголомшила своїм голосом та вродою та потрапила до команди Святослава Вакарчука.

Наступним продемонстрував свій талант Ярослав Гав'янець. 29-річний учасник розповів, що від дитинства мріяв про сцену і після школи вступив на факультет драматичного театру і кіно. Проте не довчився – вступив до лав ЗСУ, а потім відправився у АТО. Під час захисту Донецького аеропорту в 2015 році потрапив до полону. Кіборг отримав свободу і зізнається: період психологічної реабілітації у нього триває досі. Ярослав прийшов на "Голос країни", щоб здійснити свою дитячу мрію – бути на сцені, адже саме театр та спів – це те, де би він був, якби не війна. На "сліпих прослуховуваннях" учасник заспівав трек "Тебе це може вбити" гурту СКАЙ. Воїн опинився у команді Олі Полякової.

Також у першому випуску "Голосу країни-12" виступила Інеса Грицаєнко. Дівчина багато років співає і не вперше штурмує вокальну сцену. Переїхавши до столиці у 14 років, Інесса почала виступати у різних клубах, щоб заробити собі на життя. Проте, завжди мріяла про найбільшу музичну сцену країни. На сцені "Голосу країни" дівчина подарувала несподіване джазове звучання одному з найпопулярніших хітів минулого року - "Гуси". Цікаво, що її сестра акомпанувала співачці на саксофоні. Тренери оцінили виступ талановитих сестер, а обрали вони наставницею DOROFEEVA.

Далі на сцену вийшов Дмитро Ротькін, який працює співаком на круїзних лайнерах. За всю свою кар'єру 35-річний одесит об'їздив майже весь світ. Втім, складність такої роботи полягає в тому, що чоловік дуже рідко буває вдома. Дмитро дуже сумує за сім'єю, а особливо за своєю дитиною. На "сліпих прослуховуваннях" учасник зіграв на скрипці та виконав хіт Чака Беррі Johnny B Goode. Йому вдалося розвернути крісла Олі Полякової та DOROFEEVA, до якої і пішов у команду.

Спробувала свої сили й Ярина Солоненко. 21-річна дівчина працює консультанткою у магазині одягу. Їй подобається робота, втім, Ярина розуміє, що її душа лежить до співу. Саме тому вона прийшла на "Голос країни". На сцені Солоненко зіграла на бандурі та заспівала хіт Христини Соловій – Fortepiano. На жаль, учасниці не вдалося розвернути жодне тренерське крісло. Наставники закликали прийти дівчину ще раз на шоу, але вже продемонструвати більше свій голос, ніж гру на інструменті.

Прийшов на вокальне шоу і Павло Нажига. Вночі 26-річний мешканець Чернівців працює ведучим в двох караоке, а також співає в трьох ресторанах. Хлопець працює без вихідних заради своєї сім'ї, у молодого татуся є двоє дітей. Шоу для виконавця – це шанс покінчити із важкою нічною роботою та почати ділитися зі слухачами своєю творчістю. Аби мрія стала реальністю, Павло підготував для "сліпих" хіт Jah Khalib – "Лейла". На першій хвилині разом натиснули на кнопки Полякова та Дорофєєва. Також не встояв перед таким голосом і Потап. У результаті, Нажига пішов до команди ПТП.

Завітав на "Голос країни" і фольклорний гурт GG ГуляйГород. Учасниці Настя і Ірина познайомились під час навчання на фольклористів. Вони збирали старовинні пісні, давали їм нове життя. Для того, аби додати своїй творчості електронного звучання – вирішили покликати сучасного музиканта, так знайшли Андрія. Наразі гурт популяризує українську пісню у світі та виступає на фольклорних фестивалях у Польщі, Франції, Греції, Німеччині та навіть у Індії та в Африці. На сцені проєкту гурт заспівав трек "Веснянку" у сучасній обробці. Попри те, що жоден тренер не обрав гурт до своєї команди, GG ГуляйГород продовжує участь у "Голосі країни". Їм дали "Другий шанс" Олександра Заріцька та Андрій Мацола.

"Для нас честь, що ви будете у нашій команді. Зараз це дуже модний і сучасний виток – поєднання фольклору не лише з електронною музикою, а й національними інструментами. Я теж фанатка такої музики і гурт KAZKA теж прославляє Україну у такому стилі. Тому, попрацюємо, для нас це буде задоволення", – прокоментувала Заріцька.

Останньою цього випуску вийшла на сцену Анна Кіндзерська. 31-річна жінка приїхала з міста Ніжин. Виконавиця заспівала хіт Shouse – Love Tonight та зіграла на фортепіано. Свій виступ учасниця присвятила своїй мамі, яка пожертвувала кар'єрою співачки заради сім'ї та виховала 8 дітей. Співачка настільки ошелешила наставників своїм співом та грою, що зірки влаштували за неї справжню боротьбу. Але своїм тренером Аня обрала фронтмена гурту "Океан Ельзи", зазначивши, що саме до Вакарчука лежить її душа.

Крім того, під час випуску став відомий подарунок тріумфатора шоу. Так, вперше в історії проєкту переможець отримає головний музичний суперприз від Андрія Мацоли. Партнер шоу подарує виконавцю пісню, кліп та подальшу ротацію у медіа. Також переможець отримає в подарунок квартиру в Києві.

Наступний ефір відбудеться у неділю, 30 січня.

Повні випуски "Голосу країни" дивіться на 1+1 video.

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