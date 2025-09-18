Заплакана 28-річна Белла Хадід показалася в лікарні та нажахала своїм станом

Белла Хадід / © Associated Press

Американська супермодель Белла Хадід опинилася в лікарні через загострення важкого захворювання.

У своєму Instagram Белла Хадід поділилася кадрами з лікарняної палати. На фото зірка у сльозах підключена до крапельниці та має змучений вигляд. Модель зізналася, що їй важко постійно «зникати» з публічного простору, однак вона вирішила показати шанувальникам і цей бік свого життя.

«Вибачте, що я завжди так зникаю», — звернулася до підписників Белла.

Белла Хадід у лікарні / © instagram.com/bellahadid

Незважаючи на тяжкий стан, Белла зізналася фанам, що хоче бути відвертою з ними. Знаменитість наголосила, що прагне бути чесною з аудиторією та ділитися не лише гарними моментами, а й болісними.

Нагадаємо, Белла Хадід уже понад 17 років бореться з хворобою Лайма, яка виникла після укусу кліща. 2022 року модель раділа, що їй вдалося подолати інфекцію, однак тепер недуга знову нагадала про себе.

