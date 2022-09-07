Заплакана Анна Різатдінова без макіяжу пожалілася на повний переполох у житті

Так, на сторінці в Instagram Анна Різатдінова виклала фотографію, на якій зображена в машині.

Гімнастка дивиться в камеру заплаканими очима. Як зізналася Анна, причиною її сліз стало те, що вона вже не може впоратися з емоціями. Так от, спортсменка почула українську пісню по радіо і зізналася, що сльози котяться самі:

Анна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Не думала, що викладатиму таке фото… Але воно повністю уособлює мій стан зараз. Біль, біль душевний, неприйняття ситуації, чужа країна, інші люди, інші правила та закони, інша мова, інший розклад, робота на відстані в Україні, особисте життя на відстані. Повне нерозуміння, що далі..?! Куди далі?! Як далі?! Скільки ще триватиме війна?! Вмикаю українську пісню і плачу, просто сльози навертаються. У мене все завжди в житті було по поличках, зараз повний переполох. Не можу більше…" – відверто зізналася Різатдінова.

Гімнастка додала, що зараз у неї нема ані сил, ані енергії, і вона дуже втомилася розчаровуватися в людях.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Анна Різатдінова разом з маленьким сином виїхала до Європи і опинилася в Іспанії. Місяць тому гімнастка повідомила, що у неї в Іспанії вкрали рюкзак з усіма документами та речі.

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