Заплакана Анна Різатдінова без макіяжу пожалілася на повний переполох у житті

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова зізналася, що вже не має сил триматися.
Так, на сторінці в Instagram Анна Різатдінова виклала фотографію, на якій зображена в машині.
Гімнастка дивиться в камеру заплаканими очима. Як зізналася Анна, причиною її сліз стало те, що вона вже не може впоратися з емоціями. Так от, спортсменка почула українську пісню по радіо і зізналася, що сльози котяться самі:
"Не думала, що викладатиму таке фото… Але воно повністю уособлює мій стан зараз. Біль, біль душевний, неприйняття ситуації, чужа країна, інші люди, інші правила та закони, інша мова, інший розклад, робота на відстані в Україні, особисте життя на відстані. Повне нерозуміння, що далі..?! Куди далі?! Як далі?! Скільки ще триватиме війна?! Вмикаю українську пісню і плачу, просто сльози навертаються. У мене все завжди в житті було по поличках, зараз повний переполох. Не можу більше…" – відверто зізналася Різатдінова.
Гімнастка додала, що зараз у неї нема ані сил, ані енергії, і вона дуже втомилася розчаровуватися в людях.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Анна Різатдінова разом з маленьким сином виїхала до Європи і опинилася в Іспанії. Місяць тому гімнастка повідомила, що у неї в Іспанії вкрали рюкзак з усіма документами та речі.
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