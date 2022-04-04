Заплакана донька Сніжани Єгорової закликала українців ігнорувати її маму-пропагандистку: "Це не людина"

Заплакана донька Сніжани Єгорової закликала українців ігнорувати її маму-пропагандистку: "Це не людина"

Стася Ровінська зазначила, щоб завдати біль Єгоровій, потрібно не звертати на неї уваги.

Телеведуча 1+1 та донька Сніжани Єгорової – Стася Ровінська – звернулася до прихильників з проханням ігнорувати її маму-пропагандистку.

В Instagram-stories заплакана знаменитість зазначила, що для того, аби зробити Єгоровій боляче, потрібно не звертати на неї уваги. Відповідну заяву Стася зробила після того, як побачила новий допис мами після моторошних новин про знущання окупантів над мирними людьми, зокрема дітьми у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

"Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала. Висновок... Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що в усьому є межа", – зазначила Ровінська.

instagram.com/sia_rovinska

Телезірка також додала, що не рекламуватиме канал Єгорової, бо "для неї це лише плюс". Ведуча попросила своїх фоловерів забути Сніжану, оскільки це єдине, чого вона боїться.

"Вона боїться, що її забудуть і не будуть про неї говорити і неважливо що. Тому забудьте, як її звати. Не пишіть про неї, не звертайте уваги, жодної. Лише так їй можна зробити боляче", – додала Стася.

Нагадаємо, на початку широкомастшабного вторгнення Росії в Україну Ровінська публічно послала матір слідом за російським кораблем. Сніжана Єгорова заявляла, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і виступає за "русскій мір".

Читайте також: