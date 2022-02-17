Заплакана дружина Джеджули показала де живе та як себе утримує в декреті

Заплакана дружина Джеджули показала де живе та як себе утримує в декреті

Юлія пожалілася, що шоумен їй фінансово не допомагає.

Про гучний розрив шоумена Андрія Джеджули та його дружини Юлії Леус у 2021-му не чув хіба що лінивий.

Пара привселюдно звинувачувала одне одного. Врешті, навіть коли Леус народила доньку від Джеджули, вона все одно прийняла рішення з'їждждати від ведучого.

У програмі ЖВЛ Леус показала, де наразі живе з донькою та розповіла, за який кошт живе. Андрій бачиться з маленькою у відведені для цього дні.

Юлія Леус з донькою / instagram.com/yla__yla

"Вівторок, четвер, субота навіть. Але я гадаю, не надовго вистачить його. Він то забуває забрати, то забуває написати. То в нього робота – візьми няньку. І, зрозуміло, що я скасовую, як завжди, всі свої плани і сиджу з дитиною. Він зараз більше зайнятий собою, своїм особистим життям, ніж дитиною. Він же одразу в загули пішов. По всіх жінках, яким себе не шкода, він по всіх стрибає", - поділилася Юлія.

"Він мене зрадив! Він зрадник з великої літери": Юлія Леус відверто розповіла про стосунки з Андрієм Джеджулою

Обурює Юлю і той факт, що Андрій подав на неї до суду. Телеведучий хоче, щоб колишня публічно попросила у нього вибачення за наклеп про рукоприкладство, через який йому навіть довелося звільнитися з роботи. Від Леус він вимагає моральної компенсації в розмірі… однієї гривні.

Втім, у суді лежить ще одна заява – вже від самої Юлі. Вона подала позов на матеріальне утримання матері, тобто себе.

"Оскільки батько зобов'язаний утримувати матір дитини до трьох років. Я взагалі у декреті. Він навіть не питає, як я живу, за що. Як я за квартиру розрахуюсь. Він же не питає, де я це беру", - поділилася Юлія.

Юлія леус та Андрій Джеджула / instagram.com/djedjula

На життя колишня шоумена заробляє блогерством. У жінки майже 200 тисяч підписників.

"Звичайно, хотілося б більше. Але мені вистачає цих грошей на їжу, на годування малечі, для життя свого мені вистачає. У нього був план вижити: я переїжджаю до Хмельницького і потім бідний, нещасний чоловік сидітиме в Instagram та говоритиме: "Від мене дитину відвезли". А тут, блін, трохи не склалося", - зазначила Леус.

Юля зізналася, що вона популярна серед чоловіків, але на побачення поки що не ходить. Сьогодні майже весь час блогерка віддає маленькій Аделіні.

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