Заплакана дружина Павліка пожалілася на відпустку з 3-місячним сином: "Нічого не хочеться"

Заплакана дружина Павліка пожалілася на відпустку з 3-місячним сином: "Нічого не хочеться"

Катерина зізналася, що малюк постійно вередує і не хоче спати.

Український співак Віктор Павлік разом із дружиною Катериною Реп'яховою та їхнім тримісячним сином Михасиком полетіли на відпочинок.

Наразі родина перебуває у сонячній Туреччині. Проте побоювання Катерини про те, що малюк може буде вередувати, – підтвердилися. У сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова поділилася, що поїздка хлопчику далася нелегко.

"У Михайла збився режим. Він перезбуджений, у нього стільки вражень, емоцій. Він погано спить, максимум пів години. При тому, що ми постійно на свіжому повітрі і постійно його возимо", - розповіла Катерина.

instagram.com/repyahovakate

Пізніше кохана Павліка зізналася, що син продовжує плакати у візочку, і що це вже стає нестерпно:

"Може хтось з таким стикався вже, тому що мені просто хочеться плакати. Мені не хочеться ані відпочинку, нічого. Якби я знала, що таке буде, я б краще Чавдар гуляла з візочком, де він спокійно спить. Я не знаю, що робити: не брати його принципово на руки, чи навпаки брати, заспокоювати", - відверто поділилася Катерина.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Згодом Реп'яхова поділилася, що дослухалася до порад своїх підписників і взяла Михасика на руки, аби він відчував маму і знав, що все добре.

instagram.com/repyahovakate

За словами Катерини це спрацювало, і малюк заспокоївся.

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