Заплакана дружина Сасанчина пожалілася на погане самопочуття та високу температуру: "Я овоч"

Заплакана дружина Сасанчина пожалілася на погане самопочуття та високу температуру: "Я овоч"

Молода мама звернулася лікаря.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – пожалілася на погане самопочуття.

Так, вчора 24-річній молодій матусі, яка народила два тижні тому доньку, стало кепсько. У блогерки підвищилася температура тіла до 37,8. Сьогодні вранці в Instagram-stories дівчина розповіла, що поїхала до лікаря.

instagram.com/annavi_i

Згодом Іванна показала себе заплакану та розповіла, що її температура 38-39 градусів.

"Дуже погано почуваюся. Чоловік з дитиною сидить, а я просто овоч, єдине, що сьогодні роблю – плачу. Температура 38/39, страшно ламає все тіло, морозить", – розповіла вона.

Дружина Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Нагадаємо, Іванна та Роман 30 грудня минулого року вперше стали батьками. У подружжя народилася дівчинка, яку назвали Елізабет. Пологи були важкими, тому блогерці зробили кесарів розтин.

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