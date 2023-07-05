Заплакана дружина Віктора Павліка шокувала результатами обстеження 2-річного сина: "Якийсь відчай"

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова, розплакалась, коли почула результати обстеження дворічного сина.

У маленького Михасика затримка мовлення. Тож Катерина нині ходить до різних лікарів, обстежує сина та намагається з'ясувати, у чому причина. Нещодавно дружина Павліка сходила з Михасиком до однієї з приватних клінік Києва. Ставлення лікарки до маленького хлопчика Катерину просто шокувало.

Син Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ми погодилися здати Михасику кров з вени…Це просто пекло на землі те, що ми пережили… Вісім пробірок, зробили лише дві без катетера. Та голка в ручці, як мені було боляче…Потім голка вискочила, вона почала шукати на іншій ручці вени… Я просто встала і вийшла з дитиною. Все, що нам сказали, треба розбиратися. Можливо, навіть поїдемо до Ізраїлю…Якийсь відчай… Вибачте за правду, немає сил", - поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сину подружжя назначили зробити чимало аналізів, які дорого коштують. Також Михасику прописали ліки, які можна купити лише у приватній клініці.

"Треба думати щодо того, що нам сказали. Там купа аналізів, дуже дорогих аналізів, один із них 15 тисяч, інший - три. Просто це приватна клініка, щоб це не було заробляння грошей. Може це не так, я не знаю, треба розбиратися. А ще нам прописали ліки, які можна купити лише в них. В аптеках вони не продаються, 4 тисячі коштують", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Згодом Катерина більш детально розповіла про висновки лікарки. Вона заявила, що під час вагітності блогерка перенесла інфекцію, яка вплинула на дитину. Також Катю налякали, що у Михасика родова травма. Однак, за словами блогерки, вона навіть не хворіла на коронавірус, а її пологи чудово минули.

Результати обстеження сина Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мені такого наговорили, що я і досі шокована. Що під час вагітності я перенесла інфекцію або коронавірус, тому Міша не розмовляє…А ще у нього родова травма…Я шокована, мене залякали. А у виписці написано лише одне – затримка психо-мовного розвитку. Я нічим не хворіла під час вагітності, і на коронавірус теж", - зазначила Катерина.

Лікарі налякали Катерину Реп'яхову / Фото: instagram.com/repyahovakate

Врешті у Реп'яхової склалося враження, що лікарка просто хотіла заробити. Тож Катя продовжуватиме займатися лікуванням сина, але звернеться до інших спеціалістів.

Реп'яхова закликала матусь бути обережними / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Підіб'ю підсумки…Може ця пані дійсно тямуща лікарка, але продавати несертифіковані бади – це не ок. Пропонувати аналіз, який роблять лише вони, - це теж не ок. Проколювати дитині другу руку напором, коли сильна істерика – це теж не ок. Вони морально на мене давили, що вони мають це зробити. Навіть жодним чином не розмовляли з Михасиком. Це мета - заробити. Адже вони розуміли, на кону понад 20 тисяч гривень, але не вдалося. Я встала і пішла з дитиною. Я буду далі продовжувати займатися цим питанням, тільки поступово, без стресу для дитини", - обурилася блогерка.

Реп'яхова переконана, що лікарка була недобросовісною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "Без Обмежень" поскаржився на проблеми зі здоров'ям. Виконавець потрапив до лікарні та розповів, що з ним сталося.

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