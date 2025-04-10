Заплакана Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом зробила заяву: "Він розбив мені серце"

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Українська співачка Настя Каменських на тлі чуток про розлучення з чоловіком, репером Потапом, заявила про розбите серце.

Зокрема, виконавиця в TikTok опублікувала доволі неоднозначне відео, на якому продемонструвала два різні періоди зі свого життя. На перших кадрах артистка показалася зі сльозами на очах. Виконавиця натякнула, що саме так почувалася, коли їй "розбили серце": "Він розбив мені серце".

На наступних кадрах на очах Насті Каменських і сліду від сліз не було. Натомість виконавиця постала в ефектному образі і зазначила, що після болісного розриву стосунків "зібралася і створила себе заново": "Я зібрала уламки і створила себе заново".

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Користувачі одразу ж припустили, що це не простий текст. Фани підозрюють, що таким чином артистка натякає на розлучення з Потапом, про що пліткують вже й не один рік.

Вони не разом?

Не до кінця розумію, разом чи ні?

Він тебе не вартий! Ти заслуговуєш кращого!

Нагадаємо, Настя Каменських вже не вперше підігріває чутки про розлучення з Потапом. Нещодавно виконавиця випустила трек Bloody Mary. Співачка стверджує, що пісня створена на основі її власного досвіду, коли вона зрозуміла, що "кожна історія має свій кінець".