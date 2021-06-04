Заплакана Кім Кардашян вперше привселюдно прокоментувала розлучення з Каньє Вестом

Також зірка пояснила, яка жінка має бути поруч із Вестом.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вперше публічно заговорила про розлади у стосунках з репером та бізнесменом Каньє Вестом.

Порушила Кім мовчанку у новому випуску реаліті "Сімейство Кардашян". Не стримуючи сліз, Кардашян зізналася, що щороку Вест їздить до іншого штату, а вона має бути з ним, щоб ростити дітей.

Кім Кардашян та Каньє Вест з дітьми / instagram.com/kimkardashian

"Чесно кажучи, я більше не можу. Чому я все там же, де застрягла на довгі роки? Він їде до іншого штату щороку. А я повинна бути разом з ним, щоб ростити дітей. І він прекрасний батько, він виконав приголомшливу роботу. Я думаю, що він заслуговує на когось, хто зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга. Я не можу цього зробити. У нього повинна бути дружина, яка підтримає його в усьому, буде подорожувати з ним і робити все для нього", - пояснила причину розриву з Каньє Кім.

Також світська левиця зізналася, що зараз між нею та Каньє Вестом немає ворожнечі.

"Немає жодної боротьби. Зараз я просто живу з цим", - заявила вона.

Кім та Каньє / instagram.com/kimkardashian

Окрім того Кардашян заявила, що почувається невдахою, оскільки її третій шлюб розвалився:

"Я почуваюся чортовою невдахою, це третій довбаний шлюб. Так, я почуваюся чортовою невдахою. Але я навіть не можу думати про це, я хочу бути щасливою", - сказала Кім.

Кім та Каньє / instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, що інформація про проблеми у подружньому житті Кім Кардашян та Каньє Веста почали з'являтися у ЗМІ на початку 2020 року коли Вест балотувався на пост президента США. Під час першої зустрічі з виборцями репер розповів, як просив Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком. Подейкують, що остаточно Кардашян ухвалила рішення про розлучення після того, як Вест помочився на статуетку "Греммі".

У лютому цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом.

У квітні стало відомо, що Каньє Вест домагаєтся спільної опіки над їхніми з Кардашян чотирьма дітьми. Також він вже подав і свою відповідь на прохання про розлучення.

Діти Кім Кардашян та Каньє Веста / instagram.com/kimkardashian

Зазначимо, пара одружилася 24 травня 2014 року. Зірки виховують чотирьох дітей — семирічну Норт, п'ятирічного Сейнта, трирічну Чикаго і півторарічного Псалма.

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