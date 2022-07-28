Заплакана Марічка Падалко за 5 місяців розлуки зустрілася з Лідією Таран у Києві на тлі її зруйнованого ЖК

Ведуча ТСН Лідія Таран приїхала до Києва з Франції, куди виїхала разом з донькою з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран приїхала до України. Майже півроку ведуча ТСН перебувала у Франції, куди виїхала разом з донькою з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про приїзд колеги та близької подруги у соцмережі повідомила ведуча ТСН Марічка Падалко. Вона запостила спільні з Лідою фотографії, зроблені на тлі її зруйнованого житлового комплексу.

Як раніше розповідала Таран, поки вона була у Франції, у її ЖК російські окупанти двічі влучили ракетами. Ведучій пощастило, що вони не потрапили саме у її квартиру, в якій вона лише декілька років тому завершила ремонт:

"І сльози, і сміх, і обійми - ми не бачилися п'ять місяців і невідомо, коли побачимося знов, але частинка України зараз в кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частинку взяти з собою в Європу в буквальному сенсі цього слова - занадто багато їх лишилося навколо після двох влучань російських ракет в її житловий комплекс", - написала Марічка.

Марічка Падалко та Лідія Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Марічка Падалко та Лідія Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Падалко додала, що вони з Таран все збиралися випити кави у новій квартирі Ліди, втім бракувало часу:

"З того часу, як Лідка переїхала в свою нову київську квартиру, ми все не змогли знайти час на спільну каву в її стінах. Зараз знайшли. Шкода, що з таким краєвидом і склом під ногами, але як добре, що складні часи роблять нас тільки ближчими та сильнішими", - повідомила Падалко.

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