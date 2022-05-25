Заплакана Матвієнко згадала, як чекала на Мірзояна у Німеччині після початку війни

Заплакана Матвієнко згадала, як чекала на Мірзояна у Німеччині після початку війни

Співачка Тоня Матвієнко розповіла, як разом з дітьми виїхала за кордон у безпечне місце.

За словами Тоні Матвієнко, вона з 6-річною донькою Ніною та 23-річною Уляною рушила до Португалії, де вони на деякий час зупинилися у друзів.

Як розповіла артистка у програмі "Зірковий шлях", її знаменита мама Ніна Матвієнко з нею не поїхала, бо принципово захотіла залишитися вдома. Пізніше Ніна Митрофанівна поїхала до Німеччини, аби дати благодійний концерт.

За мамою поїхала й Тоня. Їхня зустріч на пероні була дуже теплою. За словами Тоні, вони відіграли з мамою концерти у Магдебурзі і наразі артистка разом з дітьми там. А от Ніна Митрофанівна знову рветься додому:

"Мама їде до Києва. Вона сказала: "Все, я більше не можу". Наша місія виконана. Ми співали, ми збирали кошти для дітей які тут, в Магдебурзі. На їхні потреби, для школи, тут дуже багато українців. Мама каже: "Я поїду додому". Ми купили квиток", - сказала Матвієнко.

Також виконавиця згадала теплу зустріч з чоловіком Арсеном Мірзояном після двомісячної розлуки. Наразі Мірзоян допомагає ЗСУ, він волонтер і возить машини через через Німеччину.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

"Це був такий день… Я його так чекала. Він поза зоною досяжності був. Я йому геолокацію вислала, де ми. Розумію, що скоріше за все сів телефон. Я ходжу на балкон, виглядаю його, виглядаю. Бачу, він ходить, шукає. Я як заверещу: Арсен, Арсен… Я побула з чоловіком один день, а потім кажу: "Краще б ти не приїжджав". Це такі муки попрощатися", - пояснила Матвієнко крізь сльози.

Фото: Зірковий шлях

За словами Матвієнко, залишатися у Німеччині вона не планує і невдовзі рушить далі. Втім куди, поки не говорить, аби вийшло: "Арсен сказав: "Почекай поки два місяці". Я не буду поки казати куди я поїду, щоб воно вийшло ", - зазначила артистка.

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