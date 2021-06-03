Заплакана Настя Каменських з матюками показала, як важко знімала "Красное вино"

Знімання кліпу для цього треку далися зірці непросто.

Українська співачка Настя Каменських своїм крайнім кліпом на композицію "Красное вино" просто зачарувала фанів звабливими танцями та палким образом.

Та, як з'ясувалося, знімання цього відео далися знаменитості непросто. Настя поділилася з фанами making of кліпу, у якому постала перед прихильниками такою, як є.

"Знімання кліпу "Красное вино" були непростими. Але я все одно отримала величезний кайф від кожного моменту! Від гарних локацій, ритму, наших емоцій, моїх образів, від роботи найкрутішої команди! У новому "Making of" відео я вирішила показати вам взагалі все. Наші приколи, жарти, сміх, а разом з тим труднощі і сльози", - зазначила Каменських.

І справді, у відео фанати побачать, як Насті на височенних підборах доводилося танцювати на підлозі, залитій водою. Як від втоми артистка плакала та навіть трохи нецензурно висловлювалася.

"Це один з найважчих кліпів у моєму житті. Тому що мокра підлога, розм'якло взуття, вона страшно ковзає. Ти не можеш нормально танцювати, ти не можеш робити жодну амплітуду", - пояснила артистка.

До речі, за два тижні кліп на трек "Красное вино" назбирав понад чотири мільйони переглядів. Тож, жертви Насті були не даремними.

Нагадаємо, що днями Настя Каменських у мінібікіні похизувалася фігурою на тлі океану.

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