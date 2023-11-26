Заплакана Наталка Денисенко поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Відчула кульку в грудях"

Українська акторка Наталка Денисенко поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що змушена була поїхати до лікарні на огляд до мамолога. За словами артистки, вона відчула у грудях кульку, що боліла, тож негайно звернулася до лікаря. Виявилося, що у Наталки Денисенко було кіста, яку наразі вже видалили.

"Щодо лікарні…Зранку я відчула кульку в грудях, яка боліла…Приїхала на прийом до мамолога і виявилося, що це кіста. Щойно мені зробили пункцію і прибрали її шприцом", - написала акторка.

У Наталки Денисенко виявили кісту / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко говорить, що процедура минула успішно, хоч і було трішки боляче. Однак знаменитість не змогла стримати сліз, адже розуміє, чому в неї з'явилася кіста. Причиною цього став стрес.

"Це я вже після процедури…Це не смертельно, було трішки боляче…Але я така засмучена не через фізичний біль…Дуже боляче через те, що розумію, чому це сталося! Війна б'є на психіку, фізичний стан, гормони, і вилазять такі болячки, яких ніколи б у нас і не було", - зазначила акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко неабияк налякала фанів. Артистка показалася з ранами на обличчі. Згодом знаменитість пояснила, що сталося.

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