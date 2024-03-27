Заплакана Олена Шоптенко показалася на милицях у лікарні і шокувала, що з нею сталося

Переможниця "Танців з зірками", українська хореографиня Олена Шоптенко опинилася в лікарні.

На сторінці в Instagram танцівниця поділилася шокувальними кадрами, на яких постає на милицях. Як розповіла Шоптенко, з нею стався нещасний випадок.

"Я відчувала, що давно варто було трохи зменшити темп. Тепер у мене просто немає шансів цього не зробити. Через нещасний випадок дві порвані зв’язки колінного суглоба з 4-х і операція за декілька днів. Після - реабілітація два місяці", - розповіла Шоптенко.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Також артистка зазначила, що в найближчі два місяці вона не зможе проводити заняття і майстер-класи. Втім, до ситуації, що склалася, танцівниця ставиться по-філософськи і сприймає як можливість нарешті зробити те, на що ніколи не вистачало часу:

"І вчергове переконуюся, що найцінніше – це здоров’я і люди. Я безмежно вдячна близьким і друзям за підтримку, навіть просто слова здатні лікувати. Висновок: слухати себе і своє тіло - це навичка, яку бажано набути якомога раніше, інакше бити буде по найболючішому", - додала Шоптенко.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Олена Шоптенко разом з 5-річним сином виїхала до Австрії. Раніше артистка ділилася, як вони з хлопчиком активно проводять час у місцевому парку в комуні Лаксенбург.

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