Заплакана Шеннен Догерті показала, як внаслідок хіміотерапії втрачала своє волосся

Акторка поділилася щемливими знімками.
Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка бореться з онкозахворюванням, у місяць обізнаності про рак молочної залози продовжує ділитися своєю історією.
У фотоблогу зірка серіалів "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Всі жінки – відьми" вирішила показати, як від хіміотерапії втрачала своє волосся. 50-річна знаменитість оприлюднила щемливі архівні світлини, на яких із купою волосся в руках гірко плаче. Догерті поділилася, що пробувала різні методи, в надії врятувати своє волосся, але їй не вдалося.
"Моє волосся випадало жмутами, коли я його мила. У мене були лисини, і їх ставало все важче прикрити. Зрештою я ухвалила рішення зголити те, що залишилося від мого волосся. Це була битва сама по собі. Я любила своє волосся. Це визначило мене до певної міри і надало мені свого роду ковдру безпеки. Я ділюся з вами днем, коли було ухвалено рішення поголити голову", – написала вона.
Також акторка розмістила кадр, на якому її втішає та підтримує мама.
Публікація зворушила фанів Шеннен. У коментарях вони залишили понад 8 тисяч повідомлень.
- Спасибі, що ділитеся своєю історією - ви допомагаєте стільком людям
- Залишайся сильною "Прю"
- Наш боєць
- Іноді фотографії сильніше ніж слова! І, вау, ці фото неймовірно сильні
Зауважимо, Шеннен Догерті вперше діагностували рак грудей 2015 року. Два роки потому вона оголосила, що її рак у стадії ремісії, але в лютому 2020-го зірка повідомила, що хвороба повернулася і вже на 4 стадії.
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