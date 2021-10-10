Заплакана Шеннен Догерті показала, як внаслідок хіміотерапії втрачала своє волосся

Акторка поділилася щемливими знімками.

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка бореться з онкозахворюванням, у місяць обізнаності про рак молочної залози продовжує ділитися своєю історією.

У фотоблогу зірка серіалів "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Всі жінки – відьми" вирішила показати, як від хіміотерапії втрачала своє волосся. 50-річна знаменитість оприлюднила щемливі архівні світлини, на яких із купою волосся в руках гірко плаче. Догерті поділилася, що пробувала різні методи, в надії врятувати своє волосся, але їй не вдалося.

Шеннен Догерті / instagram.com/theshando

"Моє волосся випадало жмутами, коли я його мила. У мене були лисини, і їх ставало все важче прикрити. Зрештою я ухвалила рішення зголити те, що залишилося від мого волосся. Це була битва сама по собі. Я любила своє волосся. Це визначило мене до певної міри і надало мені свого роду ковдру безпеки. Я ділюся з вами днем, коли було ухвалено рішення поголити голову", – написала вона.

Також акторка розмістила кадр, на якому її втішає та підтримує мама.

Шеннен Догерті з мамою / instagram.com/theshando

Публікація зворушила фанів Шеннен. У коментарях вони залишили понад 8 тисяч повідомлень.

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Залишайся сильною "Прю"

Наш боєць

Іноді фотографії сильніше ніж слова! І, вау, ці фото неймовірно сильні

Зауважимо, Шеннен Догерті вперше діагностували рак грудей 2015 року. Два роки потому вона оголосила, що її рак у стадії ремісії, але в лютому 2020-го зірка повідомила, що хвороба повернулася і вже на 4 стадії.

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