Заплаканий Макс Чмерковський розчулив відео, як дружина народжувала другого сина

Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський розчулив відео, як його дружина Пета Маргатройд народжувала їхнього другого сина.

У подружжя були партнерські пологи. Тож Макс був присутній у пологовому будинку, щоправда, міг не встигнути, адже летів з іншого міста.

Зокрема, танцівник підтримував дружину та був поруч. Також Чмерковський перерізав пуповину. Коли син з'явився на світ, хореограф не зміг стримати сліз та заплакав.

До речі, розчулила своєю історією і Пета. Коли танцівниця народила другого сина, то попросила маму зателефонувати татові та повідомити про онука. Однак, батька Маргатройд не стало наприкінці минулого року.

"Був момент після пологів, коли я подивилася на маму і сказала: "Ти написала татові?"… У мене навернулися сльози, коли я зрозуміла, що забула, що його немає. Я знала, що відчуваю там його дух, і я знаю, що він дивитиметься вниз і захищатиме всіх нас тут", - розчулила Пета.

До слова, подружжя зробило в пологовому чимало фото та відео, зокрема, й кумедних теж. Раніше Пета показувала, як Макс натякає їй на третю вагітність.

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