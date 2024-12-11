Заріцька назвала єдину умову, за якої поїде на "Євробачення": "Не буду з малолєтками змагатися"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька назвала єдину умову, за якої знову візьме участь у Національному відборі на "Євробачення".

Артистка двічі намагалася поїхати на конкурс. 2018 року гурт KAZKA на нацвідборі посів шосте місце, а 2019-го – третє. Як зізнається Заріцька на YouTube-каналі "Okay Eva", для неї це не закритий гештальт, адже вона дійсно хоче поїхати безпосередньо на міжнародний конкурс.

"Начебто незакритий гештальт. Два рази брала участь у нацвідборі і два рази програла", - ділиться артистка.

Однак виконавиця не готова знову йти на нацвідбір. Єдина умова, за якої співачка б подала свою заявку на участь у конкурсі, це якби її запевнили, що вона однозначно переможе. Інакше солістка KAZKA не хоче знову нервувати і боротися з іншими учасниками за перше місце.

Олександра Заріцька

"Зараз я думаю, що не готова піти на нацвідбір. Я б готова була піти на нацвідбір, якби мені сказали: "Олександро, ти виграєш. Ми тебе дуже любимо. Чи могла б ти представити одразу нашу країну?". Я б сказала, так, окей, буду. А так, я не буду з малолєтками цими сидіти і змагатися", - запевнила артистка.

Зазначимо, у гурту KAZKA був шанс поїхати на "Євробачення". 2019 на нацвідборі перше місце посіла Maruv, однак тоді виник скандал через гастролі співачки у Росії. Поїхати на конкурс запропонували гурту Freedom Jazz, які посіли друге місце, але музиканти відмовилися. Колектив KAZKA теж не відповів згодою на пропозицію, тож того року Україна не брала участь у "Євробаченні".

Нагадаємо, цьогоріч міжнародний конкурс відбудеться за новими жорсткими правилами. Вже відомо, на які зміни чекати учасниками, представникам ЗМІ та глядачам.

Читайте також: