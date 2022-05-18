Заріцька про те, як окупанти залізли до її будинку: "Побили сокирою авто та винесли батареї"

Заріцька про те, як окупанти залізли до її будинку: "Побили сокирою авто та винесли батареї"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що залишили після себе російські окупанти, які залізли до її будинку під Гостомелем.

Виконавиця разом з мамою, сестрою та хлопцем у перші дні війни виїхала зі свого будинку під Гостомелем на захід України. Пізніше, у кінці березня, Заріцька, коли давала благодійні концерти у США, дізналася, що російські окупанти залізли й до її будинку.

Олександра вже повернулася додому, про що розповіла у програмі "Ранок з Україною":

"Ми туди приїхали, ми були дуже обережні, бо нам розповідали про мінування і про те, що там реально якась небезпека… Ми оцінили шкоду. Але нічого такого, що нам було реально цінне, не забрали. Наші фотки залишились. Залишились якісь цінні картини, які ми любили", - поділилася Олександра.

Фото: instagram.com/kazka.band

Водночас артистку дивує, чому дійсно дорогі речі окупанти залишили, а якісь доволі прості та дешеві вирішили поцупити:

"Пральну машину чомусь залишили. Мабуть вже не влізло. Штука, яка сушить рушники в душовій. Вони її відкрутили. Забрали такі речі, які не дуже сильно дорого коштують, ну, мабуть їм у господарстві воно знадобиться. Забрали електричні батареї, які на стінах висіли. Вони розбили декілька вазонків. Вони перевернули всі речі. Вони вивертали коробки з-під IPhone, думаючи, що там IPhone. Машину нашу, яку ми залишили, чомусь вони вирішили її сокирами погоцати. Зрозуміло, що на ній вони не виїдуть, ключів ніде не знайшли вдома. І просто взяли сокирою побили машину", - поділилася Заріцька.

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