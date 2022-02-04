Заріцька розсекретила найбільшу суму, яку заробила за місяць

Також артистка назвала найдорожчу річ у своєму гардеробі.

Українська співачка, солістка гурту KAZKA – Олександра Заріцька – розсекретила, яку найбільшу суму заробила за місяць.

Так, у програмі "29 запитань від Люкс ФМ" зірка розповіла, що це близько 10 тисяч доларів. Крім того, тренерка команди "Другий шанс" у шоу "Голос країни-12" поділилася, що для неї означають гроші.

"Ще один спосіб допомоги втілювати свої мрії в реальність", – зазначила вона.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Також артистка назвала найдорожчу річ у своєму гардеробі. Це сумка від Christian Dior, яка коштує близько 1,5 тисячі доларів.

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