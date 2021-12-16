Заріцька у новому кліпі KAZKA "розсекретила" стосунки з партнером по "Танцях з зірками"

Заріцька у новому кліпі KAZKA "розсекретила" стосунки з партнером по "Танцях з зірками"

У новому відео партнер Саші у шоу Юрій Мєшков зіграв її коханого.

Український гурт KAZKA не знижує темпи творчості й продовжує тішити фанів захопливими прем'єрами.

Цього разу йдеться про кліп на пісню "Автовідповідач", яка увійшла до нового альбому KAZKA SVIT, Vol. 1. Режисером виступив Антон Штука, а оператором – Ілля Михайлусь.

Гурт KAZKA

Відео знято в найкращих традиціях роуд-муві: тут є і ретро автівка, і дивні попутники, і дорожні пейзажі, і неочікувані сюжетні повороти, і навіть містика. Загалом це історія про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, попри відстань, чомусь не вдається.

До речі, екранним коханим Саші Заріцької став її партнер за проєктом "Танці з зірками" Юрій Мєшков, який під час знімань мужньо пройшов чимало випробувань, зокрема телефонними дротами і багажником.

"Можна безкінечно розповідати про відео, але впевнена, що краще один раз побачити, аби цілковито зануритися в особливу атмосферу, яку ми із командою створили. Наше короткометражне роуд-муві – це своєрідне зізнання. Зізнання у тому, що часом кожна людина робить крок назад та пускає минуле у своє життя. Ми приймаємо рішення, даємо собі обіцянки, але, залишившись наодинці, дозволяємо собі слабкість та даємо волю емоціям", – коментує Олександра Заріцька.

А тим часом гурт KAZKA подовжує розбудовувати свій метавсесвіт KAZKA SVIT, де музика живе поруч із іншими креативними проєктами. Ба більше, нещодавно гурт KAZKA став одним із перших музичних проєктів у світі, що анонсував вихід власної валюти – KAZKA COIN, яка "оживе" 1 березня 2022 року, в день 5-річчя гурту. Але вже зараз ви можете зареєструватися на сайті KAZKA SVIT, аби отримати свої перші 100 монет у подарунок.

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