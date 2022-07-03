Заріцька відвідала деокуповане село на Чернігівщині: "Багато зруйнованих будинків і життів"

Заріцька відвідала деокуповане село на Чернігівщині: "Багато зруйнованих будинків і життів"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відвідала село Ягідне Чернігівської області, мешканці якого пережили жахливі дні окупації.

До слова, російські окупанти чинили справжні жахіття: руйнували будинки та убивали українців.

Мешканці села майже місяць жили в підвалах, аби вижити.

Олександра Заріцька у деокупованому селі / Фото: instagram.com/kazka.band

"На власні очі бачила написи на стінах: прізвище, рік народження, дата смерті. Бачила дитячі малюнки на сірому бетоні. Кожна історія болюча, але ще раз доводить, які ж в нас сильні та незламні люди", - розповіла Олександра у своєму Instagram.

Олександра Заріцька у деокупованому селі / Фото: instagram.com/kazka.band

Заріцька приїхала до деокупованого села разом з волонтерами. Вони допомагають мешканцям Ягідного відбудувати їхні зруйновані російськими окупантами будинки.

"Працюють щоденно, щоб люди змогли якомога швидше повернутися до своїх осель", - додала Олександра.

Олександра Заріцька у деокупованому селі / Фото: instagram.com/kazka.band

До речі, Заріцька говорить, що попри всі складнощі, українці не падають духом. А коли виконавиця приїхала, то вони усі разом співали пісні та обнімалися.

"Була рада підтримати волонтерів та мешканців села своїми піснями та обіймами. Коли ми усі разом співали, відчували єдність та силу, а це зараз найголовніше для нашої перемоги", - поділилася Заріцька.

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