Заріцька зняла свого нареченого у кліпі KAZKA і показала з ним ніжні поцілунки та обійми

Гурт KAZKA на свята зробив своїм шанувальникам музичний подарунок і представив нове mood-відео на пісню "Солодкі".

За словами учасників колективу, чуттєвий ролик про тепло, що дарують близькі, світло всередині, яке запалюють кохані та любов, що живе в кожному з нас.

KAZKA

У відео, окрім учасників гурту KAZKA також знявся наречений солістки колективу Олександри Заріцької Павло, а також улюблений скрипаль Барака Обами та володар двох Emmy Awards Дем'єн Ескобар, що виконав струнну партію в пісні.

"Поруч з найближчим – життя яскравіше, сенси глибші, а почуття сильніші. Перевірено особисто на мені! Тож у новенькому mood-відео на пісню "Солодкі" ми вирішили показати людей, які часто лишаються за кадром, та все ж рухають наш всесвіт вперед – частинка великої команди KAZKA, мій коханий, наші рідні", - прокоментувала роботу Заріцька.

Олександра Заріцька з нареченим

Зазначимо, що це вперше коли обранець Олександри знявся у відео гурту KAZKA. У кліпі пара ніжно обіймається і цілується, демонструючи гармонійні взаємини між ними.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька відверто розповіла, скільки грошей вона витрачає на місяць. Артистка поділилася, на чому намагається економити кошти.

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