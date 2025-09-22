Заріцька зізналась, в яких стосунках з нареченим, з яким відклала весілля: "Починаю думати і плачу"

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто розповіла про стосунки з нареченим.

Виконавиця вже майже п'ять років зустрічається з motion-дизайнером Павлом Тараненком. За цей час пара встигла заручитися, але весілля відклала, адже вважає, що під час війни недоречно влаштовувати масштабні святкування. Тим не менш, Олександра Заріцька на проєкті "Тур зірками" запевняє, що в їхніх стосунках із Павлом панує ідилія. Ба більше, парі доволі тяжко дається розрив одне з одним. Артистка зізнається, що коли тривалий час не бачиться з коханим, то лише сама згадка про нього викликає в неї сльози.

"У мене з моїм Павлом, з яким я майже п'ять років, все ідеально. Я інколи надумую собі сама якісь історії, якусь драму. У нас все добре! Коли ми не бачимось декілька днів або тижнів, або місяців, то я тільки починають про нього думати і просто плачу. Я взагалі дуже сентиментальна людина. У нас все добре, але я люблю вигадувати", - зізналась співачка.

Олександра Заріцька з нареченим / © instagram.com/kazka.band

Зазначимо, Олександра Заріцька почала зустрічатися з Павлом Тараненком ще до повномасштабної війни, але вперше показала їхні спільні фото лише восени 2022 року. Вже навесні 2023-го обранець освідчився їй, але з весіллям пара не квапиться.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька заговорила про повернення гурту KAZKA на нацвідбір на "Євробачення". Артистка розкрила, у разі чого це станеться вже наступного року.