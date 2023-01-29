Заробіток зірок під час війни: Квіткова на місяць має 40 тисяч доларів, а Шаманська – 100 тисяч грн

Повномасштабна війна вплинула на заробіток українських знаменитостей.

Хтось залишився взагалі без роботи, як от наприклад чимало акторів, адже знімання кінокартин нині майже не відбуваються. Хтось заробляє набагато менше, аніж до війни, а деякі зірки – взагалі втратили роботу.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, як змінився заробіток знаменитостей під час повномасштабної війни.

Аліна Шаманська

Блогерка до початку повномасштабної війни заробляла в Instagram на рекламі для українських брендів. Коли Аліна евакуювалася до США, то рід її діяльності не змінився. Знаменитість продовжує заробляти на рекламі.

Щоправда, заробіток Шаманської суттєво зменшився. Якщо ж знаменитість в Україні могла витратити на місяць 5-6 тисяч доларів, то нині ж Аліна економить. Ліміт блогерки становить 100 тисяч гривень на місяць. Також Шаманській вдається й відкладати гроші.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Зараз я відкладаю. Більше того, я коли заробляла дуже багато, я все витрачала. Я нічого ніколи не збирала. Я жила на повну. Я подорожувала, купувала все, що хочу. А от зараз я заробляю дещо менше, але зараз я відкладаю. Коли я в Україні жила, я мінімум 5-6 тисяч доларів на місяць витрачала. Зараз це дещо менша сума.100 тисяч гривень ліміт на місяць я використовую", - розповідала Шаманська в інтерв'ю подкасту Олега Френди.

Даша Квіткова

Основний заробіток блогерці приносить Instagram, де Даша має 1,7 млн підписників. Знаменитість робить рекламні інтеграції. Охочих замовити рекламу в блогерки чимало, адже місця всі зайняти на два місяці вперед. Загалом, на місяць Квіткова заробляє 30-40 тисяч доларів. Утім, це не чистий заробіток.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів, але це не чистий мій заробіток. У мене є дуже велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Щодня я роблю донати", - розповідала Даша під час інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Тарас Цимбалюк

Повномасштабна війна неабияк вплинула на заробіток українського актора, адже нині нові проєкти майже не знімають. Як розповідав Цимбалюк, раніше він навіть не думав про те, аби економити, адже роботи вистачало. Тим більше за один знімальний день Тарас міг отримати гонорар від 15 до 70 тисяч гривень.

Нині ж Цимбалюку доводиться економити. На свої мінімальні потреби актор витрачає на місяць 50-70 тисяч гривень.

Тарас Цимбалюк

"Зараз взагалі у мене потреби мінімальні, 50-70 тисяч гривень (на місяць – прим. ред.). Раніше у тебе не було страху вискочити за якийсь бюджет. Поїхав ти на Мальдіви – добре, не поїхав – теж нормально. Зараз треба якось планувати, це відчуття не дуже приємне, воно трохи похитує чоловічий стрижень, який я тільки-но почав намацувати", - розповідав Тарас в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Наталка Денисенко

Популярна акторка від початку повномасштабної війни майже втратила свій заробіток, адже знімання фільмів на паузі. Хоча Наталка й знімається у деяких проєктах, та їх мало.

Утім, родина акторки живе на заощадження. До війни знаменитість мріяла про приватний будинок, тож збирала на нього кошти. Тож, ці заощадження вкрай допомогли, адже нині родина Наталки живе на ці кошти.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"До війни ми дуже багато працювали. Дуже багато. Тому маємо досить непогані заощадження і живемо на них. Ми збирали гроші на будинок. Будинку немає, але є за що жити. Також є якась робота в озвучуванні, в Instagram-колабораціях. Ось на це ми і живемо", - розповідала акторка в інтерв'ю "24 Каналу".

Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька, як і безліч інших українських акторів, втратила свою роботу. Тож, нині знаменитість забезпечує бойфренд, з яким вона живе у Німеччині. До речі, коханий Дар'ї дбає не лише про них двох, а й про їхніх котиків.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Ольга Сумська

Знаменита акторка грає у виставах. Утім, наразі вони не приносять такого заробітку, як до повномасштабної війни. По-перше, глядачів не так і багато. По-друге, частину коштів з проданих квитків переказують на допомогу ЗСУ. Родина Сумської до повномасштабної війни відклала певні заощадження, на які зараз і живе.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Живемо на заощадження, тримаємося, не падаємо духом. Ми розуміємо, що сьогодні всім складно", - розповідала Ольга В'ячеславівна в інтерв'ю "24 Каналу".

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