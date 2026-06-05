Заручена з відомим футболістом Даша Квіткова показала, як відгуляла дівич-вечір

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка заручена з футболістом Володимиром Бражком, показала, як відгуляла дівич-вечір.

Кадрами зі святкування зірка Мережі поділилась у своєму Instagram. Дівич-вечір Даша Квіткова провела в колі найближчих подруг. Вони організували для знаменитості просто незабутнє свято.

Дівич-вечір Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Дівич-вечір, схоже, минув у доволі приватному закладі поруч з озером, але більшу частину часу дівчата проводили просто неба. Всі були одягнені тематично — у білих футболках, на яких красувалося фото Володимира та Даші. А блогерка додатково одягнула вельон, що символізував, що саме вона наречена.

Реклама

Дівич-вечір Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Подруги підготували для Даші особливий торт з її зображенням, адже саме вона зірка вечора. Ще були світлини з обличчям Володимира Бражка, тож й про нареченого не забули. Дівчата насолоджувались смачними напоями, сезонними фруктами і стравами, які замовляли.

Дівич-вечір Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Звичайно, було безліч танців, усмішок та фото на пам’ять. Тим часом Даша Квіткова зазначила, що офіційно розпочалась її ера нареченої. Схоже, весілля блогерки та футболіста вже от-от відбудеться.

Дівич-вечір Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, Даша Квіткова та Володимир Бражко перебувають у стосунках від 2025 року. У вересні того ж таки року пара оголосила про заручини. Ходять плітки, що закохані вже й встигли укласти шлюб, оскільки Володимир носить обручку, а Даша засвітила документи з новим прізвищем Бражко. Проте пара це не підтверджувала.

Для Даші Квіткової цей шлюб стане другим. До цього вона була заміжня за ведучим Нікітою Добриніним. Шлюб пари тривав від 2020 року до 2023-го. У колишніх закоханих є спільний син Лев, якому зараз 4 роки.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці травня британська співачка Дуа Ліпа таємно вийшла заміж за актора Каллума Тернера. Нещодавно артистка показала перші фото з весілля.

Новини партнерів