Заслужена артистка України Піскарьова здивувала, як під час війни набрала 10 кіло та як позбулася їх
Виконавиця пояснила, через що набрала зайві кілограми.
Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова здивувала, як під час війни набрала 10 кілограмів та як позбулася їх.
У виконавиці з'явилась зайва вага, коли вона через російське повномасштабне вторгнення вимушено жила в Чорногорії. Співачка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що почала набирати кілограми на тлі недосипання. У знаменитості не було повноцінного сну, тож через це вона переїдала. Окрім того, стрес теж відіграв свою роль.
"Найголовніше – відсутність сну. Коли ти недосипаєш, ти хочеш їсти більше. Недоспала – значить ти зараз це доїси. Це виходить автоматично. За недосипом тягнеться переїдання. Я не помічала, як це воно. Заспокоїтися – цукерочка, а чай з чимось. А в Чорногорії в маленьких пляшках біле вино. Я собі його вип'ю, а вода набирається", - ділиться співачка.
Тетяна Піскарьова усвідомила, що набрала вагу, десь через рік. Коли виконавиця повернулась до України, вона серйозно взялась за схуднення. Артистка поспілкувалась з лікаркою, з якою обрала метод інтервального голодування. Співачка їсть збалансовано двічі на день. Після 16-17 виконавиця категорично відмовляється від їжі. Це дало результат. Тетяна Піскарьова позбулася зайвої ваги.
"Я поспілкувалась з лікаркою. Вона мені сказала, що ти можеш обрати для себе той метод, який на тебе вплине. На мене впливає інтервальне голодування. Я їм повноцінно з великою кількістю білка та клітковини, збалансована тарілка. Я закриваю рота о четвертій, о п'ятій. У мене два прийоми їжі", - розсекретила артистка.
