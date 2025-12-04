Заслужена артистка України Піскарьова здивувала, як під час війни набрала 10 кіло та як позбулася їх

Тетяна Піскарьова / © instagram.com/piskareva.tanya

Реклама

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова здивувала, як під час війни набрала 10 кілограмів та як позбулася їх.

У виконавиці з'явилась зайва вага, коли вона через російське повномасштабне вторгнення вимушено жила в Чорногорії. Співачка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що почала набирати кілограми на тлі недосипання. У знаменитості не було повноцінного сну, тож через це вона переїдала. Окрім того, стрес теж відіграв свою роль.

"Найголовніше – відсутність сну. Коли ти недосипаєш, ти хочеш їсти більше. Недоспала – значить ти зараз це доїси. Це виходить автоматично. За недосипом тягнеться переїдання. Я не помічала, як це воно. Заспокоїтися – цукерочка, а чай з чимось. А в Чорногорії в маленьких пляшках біле вино. Я собі його вип'ю, а вода набирається", - ділиться співачка.

Реклама

Тетяна Піскарьова / © instagram.com/piskareva.tanya

Тетяна Піскарьова усвідомила, що набрала вагу, десь через рік. Коли виконавиця повернулась до України, вона серйозно взялась за схуднення. Артистка поспілкувалась з лікаркою, з якою обрала метод інтервального голодування. Співачка їсть збалансовано двічі на день. Після 16-17 виконавиця категорично відмовляється від їжі. Це дало результат. Тетяна Піскарьова позбулася зайвої ваги.

"Я поспілкувалась з лікаркою. Вона мені сказала, що ти можеш обрати для себе той метод, який на тебе вплине. На мене впливає інтервальне голодування. Я їм повноцінно з великою кількістю білка та клітковини, збалансована тарілка. Я закриваю рота о четвертій, о п'ятій. У мене два прийоми їжі", - розсекретила артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Піскарьова: ЗА КОРДОНОМ ТИ НІХТО, І ЗВАТИ ТЕБЕ НІЯК! Плюс 10 КГ, важке розлучення й МАТЕРИНСТВО

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян розсекретив свою теперішню вагу. Артист зізнався, як підтримує себе у формі.