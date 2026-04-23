ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Заслужена артистка України шокувала зізнанням про домагання з боку режисера

Олена Узлюк шокувала правдою про інцидент із сексуальним насильством щодо неї.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Коментарі
Олена Узлюк

Олена Узлюк

Відома акторка та заслужена артистка України Олена Узлюк зізналася про сексуальні домагання на зніманнях і вперше розкрила травматичну історію з початку 90-х.

Про цей епізод вона заговорила лише зараз, у відвертій розмові. Акторка довго не наважувалася повертатися до спогадів. Каже, пережите залишило глибокий слід і вплинуло на її ставлення до професії. Ім’я режисера вона не називає. Зазначає лише, що його вже немає серед живих. У той час їй було лише 19 років.

«Я була в красивому пеньюарі. Режисер заштовхує мене в декорацію, в кімнату, каже, що я маю зняти пеньюар, і заштовхується дуже веселий літній актор без штанів. Зі мною трапився якийсь припадок. Це було настільки ницо. Вони мене настільки образили. Я вилетіла з цієї кімнати, заплакала», — пригадала акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Олена Узлюк

Олена Узлюк

Після цього, за словами Узлюк, ситуація лише погіршилася. Замість підтримки вона отримала осуд і нерозуміння. Колеги поставилися до її реакції як до «проблеми», а не як до сигналу тривоги. Знімання продовжилися вже без неї.

«Вони мене дуже травмували. Я коли цього режисера потім бачила, я його так ненавиділа. У мене був колосальний стрес. Мені було десь 19 років», — поділилася вона.

Найболючішим стало те, що тоді вона не змогла розповісти про це навіть найближчим. Зізнається: сором і страх змусили мовчати. Про інцидент знала лише подруга, яка була поруч на майданчику.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie