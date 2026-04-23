Заслужена артистка України шокувала зізнанням про домагання з боку режисера

Олена Узлюк

Відома акторка та заслужена артистка України Олена Узлюк зізналася про сексуальні домагання на зніманнях і вперше розкрила травматичну історію з початку 90-х.

Про цей епізод вона заговорила лише зараз, у відвертій розмові. Акторка довго не наважувалася повертатися до спогадів. Каже, пережите залишило глибокий слід і вплинуло на її ставлення до професії. Ім’я режисера вона не називає. Зазначає лише, що його вже немає серед живих. У той час їй було лише 19 років.

«Я була в красивому пеньюарі. Режисер заштовхує мене в декорацію, в кімнату, каже, що я маю зняти пеньюар, і заштовхується дуже веселий літній актор без штанів. Зі мною трапився якийсь припадок. Це було настільки ницо. Вони мене настільки образили. Я вилетіла з цієї кімнати, заплакала», — пригадала акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Після цього, за словами Узлюк, ситуація лише погіршилася. Замість підтримки вона отримала осуд і нерозуміння. Колеги поставилися до її реакції як до «проблеми», а не як до сигналу тривоги. Знімання продовжилися вже без неї.

«Вони мене дуже травмували. Я коли цього режисера потім бачила, я його так ненавиділа. У мене був колосальний стрес. Мені було десь 19 років», — поділилася вона.

Найболючішим стало те, що тоді вона не змогла розповісти про це навіть найближчим. Зізнається: сором і страх змусили мовчати. Про інцидент знала лише подруга, яка була поруч на майданчику.

