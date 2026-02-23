Заслужений артист РФ серйозно поплатився за поїздки до окупантів на фронт

Олег Протасов

Реклама

Заслужений артист РФ, актор та співак Олег Протасов серйозно поплатився за поїздки до окупантів на фронт.

Виконавець палко підтримує війну в Україні та загарбницьку політику російської влади. Ба більше, він ще й їздить з гастролями в зону бойових дій, де активно розважає окупантів. Проте карма наздогнала артиста-путініста.

Скандальний Олег Протасов під час однієї з таких поїздок до окупантів дістав осколкове поранення. Сталося це ще влітку 2025 року. Поруч з артистом-путіністом розірвалися дві міни, що від вибухової хвилі порозбивалися вікна. Врешті, Олег Протасов дістав поранення руки.

Реклама

"Це сталося вночі. Після концерту ми лягли спати, це було вночі проти 19 липня. Раптом дві міни розірвались поруч", - бідкається артист-путініст.

Олег Протасов

Скандальний співак повихвалявся, що ще й легко відбувся. Проте, тепер, ймовірно, він не так охоче рватиметься на фронт розважати окупантів.

Зазначимо, Олег Протасов – російський актор, співак та поет. Він свого часу встиг пожили в Алушті та відсидіти термін за крадіжку в одній із в'язниць Дніпропетровської області. Актор живе в Москві, де знімається в серіалах та виконує шансон. Він підтримав повномасштабну війну в Україні, незаконно відвідує окуповані українські землі та розважає загарбників.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського актора Миколу Ткаченка, який вирішив стати окупантом та воював проти України. Врешті, загарбник поплатився за свій свідомий вибір.