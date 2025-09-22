Заслужений артист України опинився в лікарні: його стан погіршується

Дмитро Завадський / © facebook.com/dmitrij.zavadskij

Заслужений артист України, актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський потрапив до лікарні.

Про тяжкий стан знаменитості повідомили його колеги. Зокрема, актор Павло Скороходько 21 вересня розповів у своєму Facebook, що Дмитро Завадський опинився в лікарні з підозрою на інсульт. Лікарям не вдавалося стабілізувати стан зірки театру та кіно. Акторові ставало лише гірше.

"Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", - повідомив Павло Скороходько.

Антоніна Хижняк теж розповіла про стан Дмитра Завадського / © instagram.com/tonya_actress

Згодом акторка Антоніна Хижняк розкрила подробиці про стан Дмитра Завадського. На жаль, в артиста таки стався інсульт. Наразі він перебуває в лікарні. Тим часом колеги артиста збирають кошти на його лікування та просять небайдужих долучитися до збору.

"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", - звернулася до користувачів артистка.

