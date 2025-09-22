- Дата публікації
-
Категорія
Гламур
- Кількість переглядів
- 1084
- Час на прочитання
- 1 хв
Заслужений артист України опинився в лікарні: його стан погіршується
Колеги актора розкрили подробиці про його стан.
Заслужений артист України, актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський потрапив до лікарні.
Про тяжкий стан знаменитості повідомили його колеги. Зокрема, актор Павло Скороходько 21 вересня розповів у своєму Facebook, що Дмитро Завадський опинився в лікарні з підозрою на інсульт. Лікарям не вдавалося стабілізувати стан зірки театру та кіно. Акторові ставало лише гірше.
"Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", - повідомив Павло Скороходько.
Згодом акторка Антоніна Хижняк розкрила подробиці про стан Дмитра Завадського. На жаль, в артиста таки стався інсульт. Наразі він перебуває в лікарні. Тим часом колеги артиста збирають кошти на його лікування та просять небайдужих долучитися до збору.
"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", - звернулася до користувачів артистка.
